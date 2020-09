“Rebelde” fue una telenovela juvenil que causó gran impacto tras su estreno en octubre del 2004. Un ‘remake’ de la serie argentina “Rebelde Way”, el programa giraba en torno al grupo musical RBD y sus líos amorosos en un prestigioso colegio de Ciudad de México. Pero alejados de las cámaras los integrantes de la agrupación, que saltó de la ficción a la realidad, también llevaban romances como salidos de telenovela. Ahora que nuevamente le estamos prestando nuevamente atención a la agrupación, a razón de la incorporación de su discografía a Spotify y con una nueva versión de la historia en producción por Netflix, haremos un repaso de los laberintos amorosos de los integrantes de RBD.

Como se recordará, los integrantes de la banda mexicana fueron Anahí, Alfonso Herrera, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni. De todos estos, hubo tres relaciones que se formaron durante el periodo en que la agrupación estuvo activa - entre 2004 y 2009-, las cuales involucraron a Anahí y Uckerman; Alfonso Herrera y Dulce María; y una relación entre Maite Perroni y el director musical de RBD que terminó con drama en el altar. Revisamos los casos.

ANAHÍ Y CHRISTOPHER UCKERMANN

Quizás el romance más publicitado de los que trataremos, fue confirmado en 2007, cuando todavía se grababa la telenovela “Rebelde”.

“Sí existe una relación maravillosa entre nosotros dos, y nos queremos mucho”, dijo en ese entonces Uckermann según Quien. “Es un chavita que viene actuando desde chiquita y tiene muchos pantalones y la quiero mucho”.

Por su parte, Anahí afirmó que entre ella y Christopher “existe cariño y confianza, existe mucho respeto y creo eso es mucho muy padre ¿no?”.

La relación duró alrededor de ocho meses, terminando en 2008, cuando la actriz conoció al empresario Rodrigo Ruiz de Teresa. Mientras tanto, Christopher Uckermann fue relacionado con otra de sus compañeras de reparto, Dulce María, aunque esta unión fue negada por representantes de la actriz.

A pesar de su breve tiempo como pareja, la relación entre Anahí y Uckermann no pareció haber sufrido daños por la ruptura y como señaló la también cantante su amor “fue poquito. Descubrimos que como novios éramos muy buenos amigos”.

Muestra de su aparente cercanía fue un mensaje que le envió Uckermann a Anahí por su cumpleaños 34 en 2017 en el que el intérprete le dijo “quiero desearte muchas felicidades en este cumpleaños. Ya muchos años menos, sabes que te quiero mucho, que te estimo mucho. Pásala muy bien en este día, sabes que siempre has sido una gran amiga y bueno hemos vivido muchísimas cosas juntas en el pasado: muchos viajes, muchas locuras… Deseo que sigas cumpliendo muchos años más y pásala muy bonito. Felicidades por tu bebé, saludos a tu pareja y pásala muy bien, muy bonito en este día”.

En la actualidad Anahí está casada desde el 2015 con el senador mexicano Manuel Velasco Coello con quien tiene dos hijos. Mientras tanto Christopher Uckermann declaró en abril su relación con la actriz y modelo Muriel Hernández.

ALFONSO HERRERA Y DULCE MARÍA

El romance entre Alfonso Herrera y Dulce María precedió a “Rebelde”, aunque se formalizó durante la grabación de esta telenovela. Y es que ambos actores compartieron la pantalla en la telenovela “Clase 406” en la que también participaron Anahí y Christian Chávez.

En una entrevista con el programa de espectáculos “Suelta la Sopa”, Dulce María resaltó la intensidad de su relación con Herrera.

“¿Cómo no iba a ser intenso si estábamos todo el tiempo juntos? De ahí tenías que pelearte, reconciliarte y no hablarte, ser amigos, todo al mismo tiempo y compartir escenarios…”, afirmó.

“Lo que obviamente es muy difícil es terminar una relación sin que haya un espacio de duelo. Porque tú terminas una relación y ya lo que haga o deje de hacer la persona ya no te enteras. Pero en ese entonces no hubo duelo, era puerta a puerta, te enterabas de todo” afirmó la también cantante en diálogo con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, señalando que después de la ruptura siguieron cantando, bailando y viviendo prácticamente juntos cuatro años más.

A pesar de la intensidad de la relación, esta no fue tan publicitada como la de Anahí y Uckermann, con muchos desconociendo que ambos actores fueron pareja. Sin embargo, la información se difundiría luego que se conociera que Dulce María no invitó a Alfonso Herrera a su boda con el cineasta Paco Álvarez a finales del 2019, aunque asegurando que no estaba invitando a ninguna de sus exparejas y notando que ‘Poncho’ Herrera tampoco la invitó a su boda con Diana Vázquez.

Al conocer la noticia, ‘Poncho’ Herrera se mostró sorprendido sobre las nupcias, pero le deseó “todas las felicitaciones del mundo” a quien fue su amor adolescente. Meses después también le mandó felicitaciones cuando Dulce María anunció que esperaba a su primogénito.

MAITE PERRONI, LA ‘NOVIA FUGITIVA’

La actriz y cantante ha mantenido mayor discreción en sus relaciones que sus compañeros de elenco, incluyendo su presente relación con el músico chileno Koko Stambuk. Sin embargo, a finales de 2019 confesó que a los 23 años se convirtió en una ‘novia fugitiva’ al dejar a su entonces pareja prácticamente en el altar.

“A mí el matrimonio me dio igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar”, dijo en una entrevista con la periodista Lourdes Stephen. “Con anillo, boda, novio y casa, y dije ‘no me caso’, o sea que a mí ya eso se me quitó.”

Aunque en esta ocasión la actriz no mencionó nombres, el portal de Las Estrellas nota que en 2006 Maite Perroni mantuvo una relación con el músico Güido Laris, quien entonces acompañaba a RBD en sus giras como el director musical.

“No me casé y no me arrepiento ni un segundo. Era muy joven”, añadió la actriz. Maite señaló que en ese momento comprendió que el matrimonio no era el objetivo final de una relación, sino el encontrar a una persona que la hiciera sentirse realizada y feliz.

“Me di cuenta en ese momento que para estar con alguien realmente no tenía que seguir el protocolo de que me tengo que casar”, reflexionó. “Realmente me di cuenta que lo más importante era encontrar a esa persona con quien tuvieras lo esencial de la relación y el amor”.

