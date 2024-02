El exvocalista de la banda de rock Led Zeppelin, Robert Plant, sorprendió a sus fanáticos al interpretar el icónico tema musical “Stairway to Heaven”, después de 16 años.

La presentación se realizó durante un evento benéfico organizado por Andy Taylor, guitarrista de la banda Duran Duran en favor de la ONG Cancer Awareness Trust.

De ese modo, el veterano ícono del rock, expresó que tuvo sentimientos encontrados al interpretar de nuevo la canción. Plant describió la experiencia como “catártica” y se mostró orgulloso del resultado, ya que superó sus expectativas.

Cabe precisar que, Robert tuvo reservas para cantar el tema, pero esta vez decidió hacerlo en beneficio de quienes lo necesitan.

¿Robert Plant no quiere cantar de nuevo “Stairway to Heaven”?





Por otro lado, en declaraciones para la revista The Rolling Stone, el cantante dejó entrever que “es muy probable que no vuelva a cantar Stairway to Heaven”, ya que esto representa un reto vocal para el músico de 75 años.

“Algo podría cambiar en alguna parte. El espíritu y el corazón podrían volver al alma. Es una canción larga. ¿Quién puede recordar todas esas palabras?”, indicó Plant.

Sin embargo, el cantante no dudó en ofrecer una esperanza a sus fanáticos, quienes desean escucharlo interpretar la canción que dura poco más de 10 minutos.