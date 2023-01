Rodrigo Cuba y Ale Venturo serán padres y están emocionados por conocer a su pequeñita, la cual pronto llegará. La empresaria compartió con sus seguidores una ronda de preguntas en la que sorprendieron con sus respuestas.

Rodrigo Cuba quiere trasmitir el parto y Ale Venturo sorprendió con su reacción

A través de Instagram, la mejor amiga de Natalie Vértiz abrió la caja de preguntas para sus seguidores, donde le consultaron si el Gato Cuba va a estar presente en el parto: “¿Rodrigo entrará a tu sala de parto?”.

Ale Venturo, en son de broma señaló que “no va a entrar, de ninguna manera”, lo que tomó por sorpresa al futbolista quien aseguró lo impensado.

“Sí, voy a entrar, voy a hacer un live”, manifestó, algo que no le gustó a Ale Venturo: “Cállate oye”.

MIRA AQUÍ EL VIDEO Ya cerca al nacimiento de la hija entre Rodrigo 'Gato' Cuba y Ale Venturo, la pareja respondió varias preguntas vía Instagram, una las interrogantes fue si es que el futbolista estaría en la sala de parto, a lo que la emprendedora se manifestó en contra, el futuro padre decidió insistir y hasta anunció que transmitiría cuando esté dando a luz. (Fuente: @aleventuro)

Ale Venturo asegura que el embarazo está tan avanzado que no la deja dormir

La novia de Rodrigo Cuba compartió en sus redes sociales cómo es que está llevando el embarazo.

“No puedo dormir nada, me levanto unas 5 veces y doy vueltas como zombi”, comentó.

Pero Ale Venturo también calmó a sus seguidores y les aseguró que ella entiende que esto suele pasar en la recta final del embarazo, pues ya ha experimentado esta situación con su primera hija, producto de su relación con un compromiso pasado.

Melissa Paredes pasó momento incómodo en ‘Préndete’

La ex reina de belleza pasó un momento incómodo cuando su compañero de conducción, Kurt Villavicencio ‘Metiche’, la obligó a que leyera el mensaje que su exesposo le dedicó a Ale Venturo por su aniversario.

“¿Por qué quieres que yo lo lea?”, respondió Melissa Paredes.

MIRA EL VIDEO 'Metiche' obligó a Melissa Paredes a leer el tierno mensaje que le dedicó Rodrigo Cuba a Ale por su aniversario

“Ay hijita no te hagas, si antes leías los mensajes. ¿Por qué no lees ahora? No te hagas, no entiendo”, defendió Karla Tarazona a su compañero de ‘Préndete’.

Tras los constantes pedidos de sus compañeros, Melissa Paredes accedió a leer la dedicatoria y consultó: “Lo leo con voz de amor o cómo quieren que lo lea”.