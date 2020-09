Desde su desconocida interpretación en la película “Red Social” hasta sus últimas películas como “María Magdalena”, Rooney Mara ha logrado tomar presencia en la industria del cine. Su paso por el mundo artístico la destinó a conocer el famoso actor Joaquín Phoenix en el rodaje de la película “Her”, con quien recientemente se acaba de convertir en madre de un niño llamado River.

ACTRIZ RECONOCIDA

Rooney Mara comenzó su carrera como actriz asumiendo roles secundarios en películas independientes. Sin embargo, su presencia en el mundo del cine se lo ganó gracias a su protagónico en la película “La Chica del Dragón Tatuado” en el 2011. En efecto, la actriz norteamericana recibió gran acogida y recibió nominaciones a Mejor Actriz en los premios Oscar y en los Globo de Oro como Mejor Actriz de Drama.

Conforme avanzó su carrera artística, la actriz obtuvo mejores comentarios. Sobre todo, con su interpretación en el drama romántico “Carol” en el 2015. Esta cinta la volvió a posicionar como actriz de peso debido a su galardón a Mejor Actriz de Drama en el festival de Cine de Cannes. Asimismo, obtuvo nominaciones a mejor actriz en premios como el Globo de Oro, los premios SAG, los premios BAFTA y el premio de la academia a mejor actriz de reparto.

A pesar de haber sido reconocida por múltiples papeles, Rooney ha asegurado que no le presta atención a los premios y nominaciones que recibe: “No presto demasiada atención a esa gratificación para el ego. Encuentro todo ese asunto muy incómodo, además de fugaz. Estar entre las cinco candidatas al Oscar no me hace sentirme especialmente orgullosa. Hay tantas actuaciones que nunca llegan a ser vistas y que son mejores que las que yo podré hacer en toda mi carrera...”, comentó la actriz en una entrevista.

SOBRE SU FAMILIA

Mara proviene de una familia poderosa en los Estados Unidos. Por parte del lado paterno, la familia es dueña del equipo de futbol americano New York Giants. Por el lado materno, la familia es poseedora de los Pitssburgh Steelers. La actriz nació y creció en Bedford, un pueblo ubicado en el condado de Westchester en el estado de Nueva York y considerado uno de las zonas más adineradas de Estados Unidos. A pesar de ello, Mara tuvo una vida ordinaria. Ella asistió a un colegio público, se graduó de la carrera de psicología y organizaciones no gubernamentales, y se dedicó un tiempo a viajar por el mundo.

A comparación con su hermana Kate Mara, quien comenzó su trayectoria como actriz muy joven, ella decidió integrarse a la industria del cine posterior a acabar sus estudios. “Sabía que no quería ser una actriz infantil. Sabía que quería ir a la escuela y que quería comenzar cuando fuera mayor, de esa forma me tomarían más en serio”, reveló en una entrevista para The New York Times.

Rooney Mara, además se pronuncia como defensora de los animales. Desde que vio el documental Blackfish sobre cómo explotaban a las orcas en parques temáticos, la actriz estadounidense descubrió que no podía quedarse con los brazos cruzados. Por ese motivo, a fines del año pasado se unió a la organización internacional Igualdad Animal con quienes grabó un video en el cual explicó sus propias opiniones.

