Rubén Blades aprovechó sus redes sociales para despedirse de su colega Cano Estremera, quien falleció este miércoles a los 62 años. Fue la esposa del salsero, Yamira Arce, quien confirmó la noticia en redes sociales. “Mi corazón está destrozado, no tengo consuelo”, señaló la mujer en su cuenta de Facebook.

Ante el hecho, Blades usó su cuenta de Twitter para contar cómo se formó su amistad con el popular “Dueño del soneo”. “Lo vi por primera vez en el entonces inaugurado ‘Centro de Convenciones’ en Isla verde, durante una serie de presentaciones que hice a finales de los 70s en Puerto Rico con la Orquesta local ‘La solución’ acompañándome”, comentó al inicio de la publicación.

Luego, detalló que, tras su turno, les tocó a Celia Cruz y al Cano Estremera sus presentaciones. “Era todavía un jovencito, le pidió que lo dejara cantar unos soneos. A Celia le causó gracias la audacia del joven y lo subió a la tarima”, añadió.

Se ha mudado al "otro barrio' mi colega y amigo puertorriqueño, Carlos Enrique "El Cano" Estremera.

En dicho momento Cano Estremera llamó mucho la atención del público por sus rimas improvisadas y llenas de humor. “Estuve seguro de su éxito y así fue”, agregó.

Asimismo, contó que estuvo con él hace un mes, cuando se enteró que no estaba bien de salud. “Me fui a Filadelfia (Pensilvania, EE.UU.), al hospital a verlo, y a darle un abrazo. Estaba como siempre, reído y optimista. No podía caminar pero los dos pensamos que era cuestión de tiempo para volver a hacerlo”, acotó.

Finalmente, señaló que Cano Estremera deja ‘perlas’ en la salsa. “Todavía me río cuando lo oigo decir que necesitará ‘un alcahuete que le cargue los anillos’”, señaló en referencia a la canción “La boda de ella”.

