En junio de 2008, Telemundo estrenó ”Sin senos no hay paraíso”, una exitosa adaptación del libro homónimo de Gustavo Bolívar que lanzó a la fama a Carmen Villalobos como Catalina Santana, una hermosa joven que es deslumbrada por los lujos que promete el mundo del narcotráfico, al cual sus amigas acceden cuando comienzan a prestar servicios sexuales. Catalina tiene el mismo objetivo, pero no puede acceder a esta oscura estación porque no es tan voluptuosa como sus compañeras, así que decide buscar a alguien que pueda pagarle su cirugía de implantes mamarios.

Como en toda buena producción, la antagonista juega un papel muy importante, y en esta oportunidad, la actriz María Fernanda Yepes se encargó de dar vida a Yésica Beltrán, más conocida como la ‘Diabla’. Ella es la mejor amiga de Catalina, además de pionera en el oscuro negocio: Yésica selecciona y recluta mujeres por las que pagan los más temidos narcotraficantes. Ella es quien sumerge a ‘Cata’ en el mundo de la prostitución, con el argumento de que es la única forma de salir de la pobreza. Asimismo, es quien se convierte en la peor enemiga de la protagonista, celosa de su prosperidad, al punto de intentar arrebatarle a su esposo.

A partir de la ‘Diabla’, despega la carrera actoral de Yepes. Sin embargo, cuando Telemundo revivió la historia, esta vez bajo el nombre de “Sin senos sí hay paraíso”, decidió no participar en la producción.

¿QUÉ PASÓ CON MARÍA FERNANDA YEPES TRAS “SIN SENOS NO HAY PARAÍSO?”

Luego del final de “Sin senos no hay paraíso”, en 2009, María Fernanda Yepes continuó en el mundo de la actuación y el espectáculo. Por ejemplo, brilló en la exitosa producción colombiana “Rosario Tijeras”, donde interpretó a María del Rosario.

En 2011, participó en “Mentes en shock”, producida por Fox, y en “Lynch”, de Moviecity. Al año siguiente, protagonizó la serie mexicana “La Teniente” y en 2013, además de ser reconocida por su trabajo en México, participó en el reality show de baile “México baila”.

En 2014, se sumó a la serie estadounidense “Demente criminal”, y en 2016, a “La viuda negra” y la serie web “Blanca”, en el papel de Alexandra. Para el año 2017 ingresaba a “La piloto” como Zulima, la antagonista principal. Asimismo, fue presentadora del reality show colombiano “Soldados 1.0”.

En 2018, participó en la serie “José José, el príncipe de la canción”, donde dio vida a Anel Noreña, la esposa del cantante durante más de 20 años y madre de sus dos hijos. Luego protagonizaría la serie biográfica “María Magdalena” y en 2020, dejó sin palabras a muchos en ”Oscuro deseo“, de Netflix, en el rol de Brenda.

¿POR QUÉ NO APARECIÓ MÁS COMO LA ‘DIABLA’?

A pesar de los buenos comentarios que recibió por el papel de Yésica Beltrán en “Sin senos no hay paraíso”, para tristeza de muchos, la actriz no volvió a interpretar a la ‘Diabla’ en las secuelas. En una entrevista que concedió a People en español, dijo que no pudo participar en “Sin senos sí hay paraíso” porque ya tenía otros compromisos laborales. “Para mí fue un golpe muy duro no haber estado ahí continuando con mi personaje”.

También reveló que recibió la propuesta de retomar el personaje para “El final del paraíso” tras la partida de Majida Issa, su reemplazo, pero nuevamente tenía otros compromisos por delante. Eso sí, en sus redes sociales anotó, en su momento, que espera algún día volver a trabajar con Carmen Villalobos y el resto del equipo de la serie.

“Sé que algún día nos vamos a desquitar (…) A mi maravillosa y fantástica Carmen Villalobos, que adoro con el alma, decirle que siempre la extrañaré y espero que algún día la vida nos vuelva a juntar en un proyecto. A mis ‘Chicas del barrio’, las extraño forever”, escribió.

