El streamer español Edward Marticoni, conocido en Internet como Cry, habló de su visita reciente al Perú como parte de una campaña publicitaria junto a una marca de zapatillas.

Como se recuerda, el pasado 11 de abril, el joven creador de contenidos, llegó hasta el centro comercial Plaza Norte, en donde fue recibido por miles de sus fanáticos, quienes abarrotaron el recinto.

Al ser abordado por la multitud de seguidores en Lima, el español tuvo un incidente al quedarse atrapado en el ascensor donde fue transportado. La tensión se agravó cuando una puerta de vidrio se rompió por la presión que ejercían las personas, quienes aspiraban a una foto con su ídolo.

“He visto de todo, hemos estado en todas partes, yo para empezar, estoy feliz. Yo me divertí, me la pasé bien. En el momento sí sentí miedo por mi propia vida, pero no me arrepiento, lo volvería hacer todos los días de la semana. Para mí estuvo increíble, te habla alguien que ha pasado gran parte de su vida sentado en una silla”, dijo en su plataforma.

Tras ello, Cry reafirmó su deseo por volver al Perú, ya que reiteró haber disfrutado su estadía, en donde compartió con sus seguidores y disfrutó de su entusiasmo.

“Volvería mañana y haría otro meet & greet, lo que pasa es que más cuidado, no solo por mí, sino por toda la gente que está ahí”, precisó.

Comprometido con sus fanáticos





Según Marticoni, a su visita acudieron más de 10 000 personas, superando la cantidad esperada de 300, quienes compartirían con él un “meet and greet” gracias a una marca de zapatillas internacional.

De ese modo, el joven contó que gastó demasiada energía en atender a la cantidad grande de fanáticos que fueron a verlo.

“[...] Dije me quedo más tiempo para que la gente se vaya aburriendo. Me quedé una hora extra de lo acordado y porque había mucha gente haciendo fila”.

Luego, complementó: “Estoy satisfecho, lo di todo, las rodillas ya me temblaban por estar de pie, hasta la última persona, yo a todos ‘Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir, cuídate, ten un bonito día’. Parece fácil y tonto, pero dilo mil veces seguido. Quedé roto de la voz, de la garganta, me dolía la cabeza”.