La actriz peruana Alessandra Fuller negó estar en una relación sentimental, asegurando que sus prioridades están enfocadas en su carrera profesional.

De ese modo, la artista descartaría, entre líneas, el supuesto romance que tuvo con el modelo Renato Rossini Jr., con quien fue captada pasando la noche juntos en su departamento.

Por ese motivo, al ser entrevistada por el diario Trome, Fuller complementó también que “no le cierra las puertas al amor”, como se recuerda, el año pasado Fuller confirmó el fin de su compromiso con el abogado Francesco Balbi.

“[Estoy] enfocada en mis proyectos. No le voy a cerrar las puertas al amor, porque soy una persona que se mueve por amor, amor a lo que hace, el amor propio”, dijo Fuller.

Tras ello, complementó: “Mi motivación más grande nace del amor, por mi carrera, por el amor propio, así que no le podría cerrar las puertas al amor y tampoco al amor de pareja”.

En ese sentido, la exparticipante de “El gran chef: Famosos” indicó sentirse tranquila, por lo que no estaría buscando una nueva relación.

“[...] Hoy más que nunca me siento y me estoy tomando un día a la vez, muy tranquila, muy enfocada en lo que más me moviliza conecta”, comentó.

Nuevos proyectos con Flavia Laos y Mayra Goñi





Tras ello, Alessandra compartió que viene preparando un proyecto junto a sus amigas Flavia Laos y Mayra Goñi, con quien se reconcilió en navidad del 2023, durante su participación en “El gran chef: Famosos”.

“A raíz de nuestro reencuentro y lo que han visto, nos han ofrecido un proyecto, pero todavía no hay nada en concreto, vamos a ver qué pasa, yo estoy muy feliz”, indicó.