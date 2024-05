Tōru Furuya, actor de voz japonés conocido por sus icónicos roles como la voz de Seiya en ‘Los Caballeros del Zodiaco’ y Sabo en ‘One Piece’, ha sido acusado de violencia física, embarazo no deseado y aborto forzado.

De acuerdo a la revista Weekly Bunshun, el actor de doblaje mantuvo esta relación extramatrimonial con una fanática de 37 años menor que él. Tras esta polémica revelación, Furuya confirmó que el romance duró cuatro años y medio, hasta que finalizó en setiembre de 2023.

Asimismo, el actor de doblaje admitió que en una ocasión tuvo una fuerte discusión con la mujer que lo llevó a usar la fuerza contra ella e incluso la había dejado embarazada, aunque esto fue interrumpido porque él la obligo a realizarse un aborto.

“Mantuve una relación extramatrimonial con una fan. Me sentí atraído por su apoyo incondicional y, de manera imprudente, fui yo quien inició el contacto y comenzó la relación”, escribió en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

“En una ocasión durante nuestra relación, tuvimos una discusión y, sin poder controlarme, levanté la mano contra ella. Fue una acción deplorable, tanto como adulto como ser humano. Además, cometí el imperdonable error de forzarla a abortar. Lamento profundamente haberle causado un daño tan grande, tanto físico como emocional”, agregó.

Furuya también se disculpó por causarle daños físicos y psicológicos a la mujer. Además, afirmó estar dispuesto a recibir cualquier castigo que le corresponda.

“No puedo disculparme lo suficiente por traicionar la confianza de todos mis fans que me han apoyado durante años, por decepcionarlos y herirlos, y por manchar mi personaje. Con todo mi ser, me dedicaré a expiar mis faltas durante el resto de mi vida. Estoy preparado para aceptar cualquier castigo que me impongan. Lo siento muchísimo”, finaliza.