El actor sevillano llegó por primera vez al Perú el 28 de julio del 2013. La crisis económica que enfrentaba España lo impulsó a buscar nuevas oportunidades laborales afuera. Había considerado asentarse en países como México, Estados Unidos y Colombia. Sin embargo, nuestro país apareció en su radar cuando un amigo le recomendó probar suerte en Lima.

“Cuando escuché el nombre de la capital peruana, sentí una conexión especial de inmediato. Sin dudarlo, compré mi pasaje y llegué en plena Fiestas Patrias. Fue un viaje de aprendizaje a nivel laboral, personal y espiritual. Tuve que fortalecer mi intuición porque Lima es una ciudad desafiante para cualquiera. Fue una experiencia intensa, como sumergirme en agua fría y aprender a nadar solo. Me guie por la intuición”, destaca.

Villanueva reconoce que “Esto es guerra” fue el trampolín que le permitió alcanzar sus objetivos actorales. También admite que tuvo que esforzarse mucho para no caer en el juego de los escándalos ni ser vinculado con ninguna otra participante.

“Yo no encajaba en el tipo de juego que ellos necesitaban, pero siendo estudioso e inteligente, no caí en la trampa. Me sentí muy desubicado. Era un chico de 20 años con sueños de fama, conocía bien el oficio de actor y ya había trabajado en la calle y en el teatro. Pero me encontré con la farándula en su máxima expresión. No me quedó más que adaptarme para ganar dinero. Paralelamente al programa hacía cortometrajes en la Universidad de Lima. Estuve solo tres meses en ‘Esto es guerra’, luego hice ‘Don Juan Tenorio’ en el Presbítero Maestro. Ese fue mi nexo con las telenovelas”, asegura.

En el 2015, Villanueva Sánchez inició su etapa de colaboraciones con la productora Michelle Alexander, asumiendo el rol protagónico de la telenovela “Amor de madre”. Posteriormente, protagonizó “Mis tres Marías”, “Colorina”, “Mi vida sin ti”, entre otras ficciones en TV.

“Recuerdo las telenovelas con mucho cariño, porque interpreté personajes importantes e inolvidables. Luis Carlos Villamore, en ‘Colorina’, por ejemplo, me permitió consolidar aún más mi oficio como actor”, señala.

En el 2018, con una guitarra al hombro y ocho maletas repletas de obsequios y souvenirs, David regresó a España con la firme promesa de regresar pronto. Dos años después retornó para grabar “Mi vida sin ti”, aunque solo por unos meses.

David Villanueva protagonizó sintonizadas telenovelas como "Amor de madre”, “Mis tres Marías”, “Colorina”, “Mi vida sin ti”, entre otras. (Foto: Joel Alonzo)

“Al fondo hay sitio”

El día que Villanueva recibió la propuesta para unirse a “Al fondo hay sitio,” estaba en España, en su taller de pintura y alfarería. Con las manos cubiertas de barro, atendió una llamada desde Perú. Era la producción de la serie más sintonizada de la televisión peruana, ofreciéndole un contrato por un año.

“Volver a trabajar en la televisión peruana y conectarme con su público me emocionaba porque este es un país muy importante para mí. Soy el ser humano y actor que soy gracias a Perú; sin embargo me tomé unos días para sopesar la propuesta, considerando todo lo que implicaba dejar nuevamente mi país de origen. Quería saber si estaba preparado mentalmente para volver a una ciudad un tanto caótica a nivel tráfico y ruido. Finalmente, llegamos a buenos términos y aquí estoy”, comenta sonriente el artista sevillano, mientras da detalles de su personaje.

“Xavi viene con intenciones no tan sanas ni limpias. Hace de todo, se recursea como puede. Utiliza su cuerpo y su físico como herramientas para conseguir sus objetivos. Es un camaleón, sabe adaptarse a las personas y a los medios. Es un galán atípico, divertido y también cruel. Es un mil caras, un vende humo. A lo largo de la serie creo que vamos a ver diferentes facetas de un personaje que siempre busca el beneficio propio. Es como mi alter ego”, subraya.