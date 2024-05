Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, reapareció en televisión peruana para solicitar la ayuda de la conductora Magaly Medina con el fin de regresar a Perú tras ser desalojada de la vivienda que el Gobierno de Estados Unidos le concedió para vivir temporalmente con sus hijos.

De acuerdo a la colombiana, el gobierno norteamericano ya no le prestará ayuda para la alimentación y alojamiento de ella y sus tres hijos. Además, le pusieron como fecha límite hasta el 17 de junio para abandonar el inmueble en el que se encuentra viviendo.

“Yo sé que debe de estar harta de mí y de mis problemas, pero la verdad es que bueno, si Dios lo permite y todo sale bien, esperemos que sea la última vez que yo. Estoy pidiendo ayuda porque hasta el 15 de junio de este año me dan este día acá, me dieron, o sea como que me dieron a mí una prioridad por ser madre soltera”, dio en un enlace con ‘Magaly TV: La Firme’.

Por otro lado, mencionó que para la conductora de espectáculos será difícil creer en la situación en la que se encuentra. Cabe mencionar que el año pasado Medina gestionó los boletos para que Greissy y sus hijos regresen al Perú, pero Ortega decidió quedarse en el extranjero.

“Sé que para ti es difícil creerme, Magaly. De corazón, yo no te lo pido por mí, te lo pido por mis hijos. Quiero salir de este hoyo en el que estoy metida. Ítalo me dejó muy mal”, agregó.