Nicola Porcella negó haberse besado con la modelo peruana Flavia Laos en una discoteca de México, por lo que recalcó que solo es amigo de la actriz.

Es que, el fin de semana pasado, el exintegrante de “La casa de los famosos”, fue captado con Laos en un centro nocturno del país norteño, en donde aparentemente habría intercambiando besos con la joven.

Ante las imágenes que se difundieron en redes sociales, el actual integrante de la novela “El amor no tiene recetas” aseguró que no hubo tal acercamiento y que está soltero.

“Flavia no me estaba besando la verdad hasta risa me da, a Flavia yo la quiero muchísimo. Yo dije, tenía que ser mi prensa”, comentó.

Tras ello, el peruano aseguró que su amiga, es decir Flavia Laos, viajó hasta México para incursionar en la industria artística de aquel país.

“Flavia es muy amiga mía hace muchos años, la quiero muchísimo, quiere abrirse camino en México (…) Si hubo beso, no hubo beso”, recalcó.