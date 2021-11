Ximena Navarrete, ex Miss Universo, se encuentra en la dulce espera y recurre a sus redes sociales para mostrar el avance de su embarazo, fruto de su matrimonio con el empresario Juan Carlos Valladares.

Recientemente, la actriz de la telenovela “La tempestad” mostró una fotografía de su pancita, donde también compartió cómo se siente a 35 semanas de su embarazo.

“35 semanas de embarazo con varios kilos más, hinchazón, despeinada, sin dormir bien, faltándome el aire, agotada, pero sintiéndome más feliz y bonita que nunca”, expresó Navarrete.

Ximena Navarrete reveló que había perdido un bebé

La ex Miss Universo Ximena Navarrete reveló que el bebé que perdió en 2018 era un varón. A través de un live con la especialista en fertilidad Aldonza Vélez, Navarrete relató el proceso doloroso que tuvo que enfrentar tras el lamentable suceso.

“De ese bebé me hicieron una biopsia cuando todavía el bebé estaba vivo, y nos pudimos enterar que lo que tenía era un trisomía, una malformación genética que es incompatible con la vida, o sea, el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar, venían muchas cosas mal”, recordó.

