Los actores Areliz Benel y Juan Carlos Rey de Castro protagonizaron un peculiar reencuentro que ha despertado el interés de los seguidores de “Al fondo hay sitio”, ya que los intérpretes dieron vida a ‘Shirley’ y ‘Patrick’, una de las parejas más queridas de la serie.

La encargada de compartir detalles de este reencuentro fue la actriz Areliz Benel, quien hace algunos años dio vida a ‘Shirley Pachas’. El video fue compartido a través de su cuenta de TikTok y fue parte de la celebración por sus 100 mil suscriptores.

“Ya que llegamos a más de 100k les tengo esta sorpresa con un amigo que admiro y quiero mucho y que sé que ustedes también. Nos encontramos en la ciudad de México y quisimos hacerles esta sorpresa. ¿Qué opinan del multiuniverso?”, manifestó.

"Esta plataforma la uso más para musica , ukele y viajes pero debido a que ya llegamos a mas de 100k les tengo esta sorpresa con un amigo que admiro y quiero mucho y se que ustedes también nos encontramos en ciudad de mexico y quisimos hacerles esta sorpresa con mucho amor . Que opinan del multiverso ? 😅💖"

En tan solo un par de horas, el video de Areliz Benel ha sido muy comentado en redes sociales y ha recibido decenas de comentarios que piden el regreso de ‘Shirley’ y ‘Patrick’ a “Al fondo hay sitio”, que actualmente emite su décima temporada.

Como se recuerda, en 2022 la actriz Areliz Benel aclaró que no estaba interesada en regresar a la serie “Al fondo hay sitio” y señaló que se sentía cansada de ser recordada como ‘Shirley Pachas’, su personaje en ficción.

“Agradecida estoy, estuve y estaré, pero esa etapa ya pasó hace más de cinco años, ahora estoy en otra muy distinta. No me interesa la cantidad de seguidores, sino la calidad de seguidores que me siga por ser Areliz, artista o actriz... A lo mejor me siguen por eso (”Al fondo hay sitio”), pero yo le doy más amor a aquellos que me siguen por mis nuevas etapas”, aclaró Benel.

Areliz Benel dio vida a ‘Shirley Gonzales’ en la serie “Al fondo hay sitio”, fue hija de ‘Reina Pachas’ (Tatiana Astengo) y ‘Lucho Gonzales’ (Bruno Odar). Su hermano fue ‘Jhonny Gonzales’ (Joaquín Escobar).

