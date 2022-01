Willax TV difundió en sus redes sociales un comunicado en el que dio a conocer que el programa “Amor y fuego” se tomará un receso con el objetivo de salvaguardar la salud del equipo.

“Willax Televisión comunica, cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitaria del COVID - 19, que el programa ‘Amor & Fuego’ toma un receso para salvaguardar la salud de todo el equipo del programa y de nuestros colaboradores”, se lee en las primeras líneas del comunicado publicado en Instagram.

Asimismo, explicaron que el espacio conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González no se transmitirá hasta tener la certeza de que el personal no está expuesto a ningún tipo de riesgo de contagio. “Esto se hará hasta tener la certeza que no están expuestos a ningún riesgo de contagio”, añadieron.

Esta es la segunda vez en lo que va del año que el programa de Gigi y el popular ‘Peluchín’ es suspendido tras registrarse casos positivos de COVID-19 en los miembros del equipo. Hasta el momento ninguno de los conductores se ha pronunciado respecto al tema por ningún medio.

