Ana Paula Consorte salió en defensa del padre de sus hijos, Paolo Guerrero, a quien cuestionaron duramente en los comentarios de una publicación en sus redes sociales. La modelo brasileña no tuvo reparos en usar su cuenta oficial para responder a las críticas en contra del ‘Depredador’.

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, Consorte celebró el título que obtuvo el LDU de Quito, con Paolo Guerrero como titular en el once inicial de la final. Sin embargo, un usuario lanzó una dura crítica contra el futbolista peruano.

“Gracias al arquero y los jugadores, pero tu marido no jugó nada, contigo nomás juega, para eso sí es bueno, pero en la cancha no da para nada. Ya está viejo”, señaló el comentario del usuario. Ante esto, la brasileña no se quedó callada y respondió de forma contundente.

“Si no fuera por mi marido marcando dos goles, probablemente no habríamos estado en la final. Entonces cállate idiota. Esto de aquí es EQUIPO”, escribió Ana Paula Consorte en respuesta al comentario que critica al capitán de la selección peruana.

La actual pareja de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte, "explotó" contra una fan en redes sociales luego de que ésta criticara a Paolo Guerrero luego de la obtención del título nacional de Ecuador con la Liga Deportiva Universitaria. (Fuente: América TV)

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Ana Paula Consorte sale en defensa de Paolo Guerrero ante las críticas. La modelo y el futbolista empezaron su relación poco después que el ‘Depredador’ terminara su romance con Alondra García Miró.

La actual pareja y la madre de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte y Petronila Gonzáles respectivamente llegaron al Estadio Nacional para alentar a la Selección Peruana y sobre todo esperan que el 'Depredador' anote hoy en el partido contra Venezuela. (Fuente: América TV)