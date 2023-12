“El Gran Chef Famosos: La Revancha” vivió un momento de tensión durante la última noche de eliminación, y es que todos los participantes luchaban por su permanencia, pero algunos sufrieron percances que podían haber costado su continuidad, tal es el caso de la actriz Mónica Torres.

Durante la preparación del segundo plato de la noche, Mónica Torres protagonizó un difícil momento al ver que su pollipavo no se estaba cocinando correctamente en el horno, por lo que se frustró y empezó a llorar.

“¿Por qué está bajando? Quiere decir que no está cocida ni remotamente. Es que no sé, la temperatura de mi horno no sé qué tiene… Me desespera porque esto escapa de mis manos”, señaló Torres al equipo de producción del programa.

Para intentar apoyar a la participante, la producción del programa de Latina se acercó hasta la cocina de Mónica Torres para verificar la situación y solucionar el problema, hecho que permitió que la actriz pueda continuar con su preparación.

Cabe señalar que Mónica Torres fue la primera salvada de la noche de eliminación. Por su parte, el relator deportivo Giancarlo Granda fue el tercer eliminado de la competencia, después de Miguel Vergara y Susan León.

Renato Rossini fue eliminado de El Gran Chef Famosos.