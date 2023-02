Yahaira Plasencia tuvo que recordar el penoso momento que vivió hace unos años cuando, yendo contra las normas, no tuvo la mejor idea que celebrar su cumpleaños aún con las prohibiciones de la pandemia, cuando Andrés Hurtado le dijo “que en su vida reconocía haber cometido 10 mil errores; pero nunca se había metido dentro de una maletera”, a lo que la ‘reina del Totó’ le respondio “golpe bajo”.

La cantante fue invitada al programa de ‘Chibolín’ Porque hoy es sábado con Andrés, donde el conductor le hizo una larga entrevista y entre varios temas, tocó el vergonzoso momento en que la salsera se escondió en una maletera para no ser captada por la prensa.

“La he embarrado 100 mil veces y la vida me ha hecho aprender. He cometido 10 mil errores. No me he metido a ninguna maletera, pero de todas maneras”, soltó Hurtado, causando la risa de la salsera, quien solo atinó a decir que ella también podría “sacarle los trapitos” al conductor.

¿POR QUÉ YAHAIRA SE ESCONDIÓ EN UNA MALETERA?

Según la salsera, el 23 de abril de 2021 contactada uno de sus amigos la invitó para celebrar su cumpleaños en Cieneguilla, donde no dudó en ir con su hermano y otros concursantes de “Esto es Guerra”. “Fuimos antes del toque de queda y vimos que llegaba un poco más de gente”, relató.

Una vez que notó que el toque de queda ya había iniciado, la cantante admitió que era consciente de que debía quedarse en donde estaba hasta que este acabase, pero cuando oyó que tocaron el timbre y los invitados empezaron a mostrar su nerviosismo, entró en pánico y al no saber cómo reaccionar decidió pedirle las llaves del carro a su amigo para poder esconderse ahí y no ser vista por los policías.

La cantante se olvidó por un momento que las fiestas están prohibidas y reunió a sus amigos y familiares en una residencia de Cieneguilla, hasta donde llegó la policía. En imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego se pudo apreciar que la salsera se ocultó en el interior de la maletera de un automóvil, para evitar su detención.





“Atiné solo a correr, buscar dónde podía cuidarme, meterme; por eso abrí la meletera, me metí ahí. Sin mentirles, estuve cerca de 40 o 45 minutos en esa maletera. Estaba en shock total, fue algo realmente horrible. Sentía la bulla de la gente, los policías, estaba muy asustada”, reveló.