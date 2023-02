Carlos Alcántara, quien está próximo a estrenar la nueva película del universo Asu Mare, llamada ‘Asu Mare: Los amigos’, por medio de una entrevista en el canal de Youtube de Verónica Linares, ‘La Linares’.

En ese contexto, el acto relevó que cuando era conductor de televisión en el pasado, solo le dejaban participar en los juegos a “gente blanca” y que cuando él intentaba hacer participar a sus vecinos de Mirones le reclamaban que “no querían cholos en televisión”.

“Que no quieren que saquen cholos en televisión, que no quieren cholos. Pero si son gente de mi barrio, ¿qué te pasa? No, no hagas esto, está prohibido, me decían”, declaró Alcántara.

Verónica Linares le preguntó quién le había dado esa orden, pero el comediante no brindó ningún nombre, lo que causó la molestia de la conductora.

EL DÍA EN QUE CARLOS ALCÁNTARA RENUNCIÓ EN VIVO

En 2004, el comediante conducía ‘Lima Limón’ con la modelo Laura Huarcayo y pese a tener buenas cifras en el rating, decidió renunciar en plena emisión del programa, dejando atónitos a los televidentes e incluso a su misma compañera.

“Me llamaron a este programa por mi transparencia y estoy muy agradecido por eso. Pero mi madre me enseñó a ser consecuente con mis valores e ideas. A las señoras les pido perdón si en alguna ocasión di una opinión abrupta. Muchas gracias por todo el cariño. Lo que hice fue por ustedes (…). Prefiero evitar especulaciones, así que opto por renunciar públicamente. Desde hoy dejo “Lima limón”. Gracias, Laura. Adiós”, dijo antes de retirarse.