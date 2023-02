Ya no falta nada para su estreno. María Pía Copello llega este 6 de febrero con el programa “Mande quien mande” junto a la hilarante Carlota, personaje característico del humorista Carlos Vílchez. Sin embargo, al ser su primera vez juntas en la pantalla chica, afirmó que de no llevarse bien hará todo para sacarla del nuevo proyecto televisivo, pues según dio a entender, La Carlota tiene aires de diva que no le gustan en lo absoluto.

“Es una propuesta diferente y un horario que puedo manejarlo bastante bien. Ahora cómo nos vaya, vamos a ver”, fue lo primero que respondió María Pía Copello, afirmando que se encuentra nerviosa por el nuevo reto y espera que le vaya muy bien en este nuevo horario televisivo.

Además, María Pía Copello aprovechó para referirse a La Carlota (Carlos Vílchez). “Me han dicho que ha venido en un plan diva y una de mis características es la paciencia y paciencia voy a tener en el programa. Yo voy con todas las ganas de llevarme bien, pero si se me pone difícil La Carlota, yo la saco”, agregó tajantemente la conductora.

Finalmente, Copello dejó todo en manos de La Carlota, agregando que es su responsabilidad hacer que se lleven bien si quiere permanecer en el programa. “Yo siempre he pensado tener una dupla con la que llevarme bien, así que va depender de ella en llevarme bien, porque yo estoy con la mejor onda. En mi contrato está no compartir camerinos”.

¿DÓNDE VER MANDE QUIEN MANDE?

‘Mande quien mande’, que será el reemplazo del programa ‘En boca de todos’, llegará este 6 de febrero a la 1:30 de la tarde a través de América Televisión, el cual se podrá ver por dicho canal y también por América TV GO.