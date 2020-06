El actor Andrés Wiese conversó con Aldo Miyashiro de “La banda del Chino” y se refirió a las acusaciones de acoso por parte de la actriz Mayra Couto, su excompañera de reparto en la serie “Al Fondo Hay Sitio”.

Según explicó el actor, él no respondió a las acusaciones de su colega en Instagram por recomendación de los directores de “Al Fondo Hay Sitio”. “No sabía de dónde venían y cómo reaccionar. En ese momento dudé en responderle (a Mayra Couto). Me entró miedo y me cuestioné mil cosas”, señaló.

“Lo primero que hice fue llamar a mis dos directores de ‘Al Fondo Hay Sitio’, al señor Jorge Tapia y a Toño Vega, porque estaba totalmente desconcertado... Le pregunté a los dos directores, que han estado desde el día cero hasta el final, dirigiéndonos a Mayra (Couto) y a mí en este trabajo y a todo el elenco. La recomendación de ambos fue que no le responda porque me estaba acusando de una serie de cosas que no son verdad”, añadió.

El intérprete recalcó que en caso fuera verdad la acusación de su excompañera, los directores de la producción televisiva se hubieran dando cuenta porque todo quedó grabado.

“Es horrible. Yo leí eso (el mensaje que le envió Mayra Couto por Instagram) y no logré entender de donde viene todo esto. En un rodaje de ‘Al Fondo Hay Sitio’ o de cualquier novela, la gente debe saber que hay muchas personas, cámaras, mil ojos de hombres y de mujeres, pero jamás he hecho eso con Mayra Couto”, sentenció.

Además, Andrés Wiese pidió a las autoridades revisar el material de las grabaciones de la serie para buscar evidencia de acoso sexual contra Couto. “No me hubieran permitido ni a mí ni a nadie en el elenco hacer algo como lo que ella describe. Tengo la conciencia tranquila. Le pido a América televisión y a las autoridades que por favor revisen todo el material porque todo está grabado y en el archivo. Que encuentren donde hago esa acción, eso que están acusando salta a la vista”, dijo.

“Mayra dice que tiene un testigo, yo le pido a esa persona que por favor hable y a todas las personas que estuvieron en ‘Al Fondo Hay Sitio’ por favor hablen. Yo no entiendo por qué Mayra después de hacer este comunicado público mandó un mensaje a la gente de la serie a que no hablara, más bien debería pedir que hablen”, agregó.

Wiese volvió a señalar que no tiene nada que esconder y pidió una investigación rigurosa a las autoridades porque para él esto se trata de una difamación. “Yo necesito que se llegue a la verdad porque lo que se está haciendo aquí es una difamación sin pruebas. Nuevamente, le pido a América TV que preste todos los archivos a todos los fiscales y abogados. Que se haga toda la investigación y al igual que al otro caso (la denuncia de acoso por parte de una menor de edad), yo colaboraré en todo el proceso porque no tengo nada que esconder”.

Andrés Wiese se pronuncia sobre acusaciones de Mayra Couto. (Video: América TV)

Andrés Wiese admite haber intentado besar a Mayra Couto

En otro momento de la entrevista, Wiese dio detalles sobre el episodio que Mayra Couto reportó en Instagram, específicamente sobre un beso que él intentó darle en un hotel de Nueva York.

Según narró el actor, esa situación sí se dio, pero bajo otro contexto. “En el año 2012 viajamos a Nueva York Mayra Couto, Magdyel Ugaz y yo porque teníamos la costumbre de trabajar ahí para las colonias peruanas cuando la serie estaba en lo alto. Una noche, Mayra y yo fuimos a ver ‘El Rey León’ y después del teatro decidimos ir por unos tragos. La pasamos genial hasta que comenzó a llover torrencialmente y decidimos volver al hotel”, narró.

“Cuando volvimos al hotel, ella me dice que le daba miedo subir hasta su piso. No sé si estaba compartiendo cuarto con Magdyel Ugaz o no, así que ella decide ir conmigo a mi habitación. Yo no le dije a ella que vaya a mi cuarto... estuvimos echados en la cama y confieso que sí hubo un acercamiento porque habíamos pasado una noche en Nueva York. Reconozco que leí mal la señal y me equivoqué en intentar darle un beso, que ella frenó”, siguió narrando el actor.

El intérprete nacional negó que en ese episodio en el hotel hubo violencia por intentar besarla. “Mayra adjudica a ese evento puntual que desde ese día comenzó una enemistad... A mí me dices que no, yo lo entiendo y se acabó. De lo que pasó más adelante no es como ella dice”, finalizó.

Andrés Wiese confesó que sí intentó besar a Mayra Couto, pero nunca la violentó. (Video: América TV)

VIDEO RECOMENDADO

Andrés Wiese y su mea culpa tras las acusaciones de acoso

Andrés Wiese reaparece y enfrenta a quienes lo acusan de acoso sexual