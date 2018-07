Angie Jibaja teme por su vida y pide ayuda a la ministra de la Mujer |FOTO

Angie Jibaja vive una pesadilla. La modelo teme por su vida, pues dice haber recibido amenazas del empresario Miguel Aquije Chávez, a quien hace unos días denunció por agresión física.

A través de Instagram, la modelo pidió ayuda a la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, pues teme que algo malo le pase a su familia y a ella.

"Señora ministra de la Mujer, Ana María Mendieta. Le escribo como ciudadana y mujer, por favor revise mi caso en torno a las amenazas que vengo recibiendo de Miguel Aquije Chávez, quien hace unos días me golpeó salvajemente. Temo por mi vida y por la de mi familia", se lee en el mensaje que Angie Jibaja publicó en sus redes sociales.

La publicación actualmente supera los 20 mil Me gusta y los comentarios en su mayoría respaldan a la modelo peruana y censuran la actitud de su agresor.

Hace algunos días, Angie Jibaja acudió a la comisaría de Miraflores para denunciar por agresión a Miguel Ángel Aquije Chávez, empresario que tiene más de 29 denuncias en su contra por el mismo delito.

En entrevista con el programa "Tengo algo que decirte", la modelo explicó que mantenía una relación de amistad con Aquije porque trabajaba para él, como imagen de su emolientería. Dijo, además, que fue agredida por este, cuando cuando salía en defensa de su novio Bryan Bäjak.

"Él (Miguel Ángel Aquije) acosó sexualmente a mi novio, intentó besarlo en el cuarto varios veces y él (Bryan) de la vergüenza no me dijo nada, se quedó callado. Solo me dijo que nos fuéramos, entonces, él (Miguel) me dijo que mi novio era mariconcito, me dijo que le había visto no sé qué, insinuó cosas bien fuertes. Me sentí indignada y le tiré una cachetada, entonces Bryan le reclamó", sostuvo la modelo.