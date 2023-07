El programa “El Gran Chef Famosos” continúa presentando momentos más que anecdóticos, el último llegó gracias al participante español Antonio Pavón, quien casi incendia el set del programa de Latina al intentar freír un huevo.

En la reciente edición del programa, los participantes debían preparar un Arroz tapado a lo pobre para evitar caer en sentencia. El torero español, quien ya ha mencionado anteriormente que la cocina no es su fuerte, fue quien protagonizó un peculiar momento.

Antonio Pavón aseguró que había pasado toda la semana practicando como freír un huevo; sin embargo, nadie esperaba que al momento de intentar preparar uno en el programa, este provocara una gran llamarada en su estación.

“El otro día me enseñó en casa a cocinar un huevo frito, he aprendido a hacer huevo frito. Ojalá que me salga igual que practiqué el otro día en casa. Van a ver como se fríe un huevo”, dijo Antonio Pavón antes de provocar la gran llamarada.

Si bien el hecho no pasó a mayores, los integrantes del jurado y los participantes del programa se mostraron muy sorprendidos ante la preparación de Antonio Pavón.

Como se sabe, los participantes se enfrentan en retos de cocina para mantenerse en el programa. Hasta el momento, tres famosos ya han sido eliminados: Jesús Neyra, Jimmy Santi y Junior Silva.

El Gran Chef: Famosos