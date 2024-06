Amigos y nada más. La bailarina y personalidad de televisión Belén Estévez se ha pronunciado por el vínculo que tiene con Diego Bazán, congresista de la república por el partido de Renovación Popular.

En eses sentido, tras haber sido captados junto por “Magaly TV, la Firme”, la argentina negó que tiene un romance con el legislador y recalcó que son únicamente amigos.

“Diego es un buen amigo y no he dicho nada más, porque no hay nada más que amistad”, declaró al Trome. Señalando que a pesar de sus actos caballerosos, el político solo es su amigo.

Por su parte, el congresista de la república desmintió haber tenido intenciones románticas con Belén Estévez, calificando su vínculo con la bailarina como “una amistad cualquiera”.

“Es una amistad como cualquiera, uno sale a almorzar, a comer con sus amigos, creo que es todo. La respeto mucho y nada más. No tengo nada que responder, agradezco los buenos comentarios, muchas gracias”, dijo a Expreso.

A su vez, mediante un informe de “Magaly TV, la Firme”, se reveló que el congresista sigue en redes sociales a otras mujeres del espectáculos, tales como Leslie Moscoso, Nadeska Widauski, Camila Diez Canseco y Mónica Cabrejos.