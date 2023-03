Christian Domínguez reveló que Pamela Franco no tiene ningún problema en que él se reúna con su expareja Karla Tarazona. En una reciente entrevista, el cantante de cumbia aseguró que a su novia no le molesta que haya celebrado el cumpleaños de su hijo con la presentadora de televisión.

En conversación con América Espectáculos, el también panelista de “América Hoy” aseguró que Pamela Franco, lejos de molestarse, lo apoya cuando él se reúne con Karla Tarazona para celebrar el cumpleaños de su hijo en común.

“Ella feliz por eso, me apoya bastante porque quiere mucho a Valentino, le compra sus cosas, lo engríe cada vez que lo ve”, manifestó el cantante.

“(Mi hijo) le dice tía. Le dice Pamela y ella se porta muy bien con él. Él sabe, mi hijo es bastante cariñoso, muy noble, muy sensible y tiene parte del papá y el abuelo. Se deja querer”, agregó el integrante de “América Hoy”.

Christian Domínguez feliz de pasar tiempo con su hijo Valentino

Por otro lado, sobre la posibilidad que su personaje y el de Ethel Pozo se puedan dar un beso en la telenovela “Maricucha”, Domínguez aseguró que todo está en manos de los guionistas y que ellos son profesionales.

“Faltan capítulos todavía, puede variar todo de repente. Que él intente y se le niegue otra vez, lo que se me ocurre a mí, yo no sé los guionistas... Hoy por hoy, si me preguntas si habrá beso con ‘Afrodita’ (Ethel Pozo) no lo sé, a veces pienso que nunca va a llegar, pero Michelle es impredecible”, respondió.

Christian Domínguez intenta dar un abrazo a la psicóloga