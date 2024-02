El cantante de cumbia Christian Domínguez fue consultado por la supuesta infidencia que cometió contra su expareja Pamela Franco, al advertirle a Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, sobre el romance extramatrimonial que el futbolista tenía con Franco.

De ese modo, el artista fue abordado por las cámaras de “Amor y fuego”, de Willax TV, quienes le preguntaron si era cierto que él habría sido el confidente de López, teniendo en cuenta que Domínguez era novio de Pamela Franco.

Por ello, el cantante evitó brindar declaraciones sobre el tema, argumentando que no podía conversar con ellos, presumiblemente por un contrato con América TV.

“¡Ay, Dios!, me encantaría responderles muchas cosas, pero no puedo (...). Lo que tendría que decir no lo puedo decir con las manos, tendría que hablarlo, y no puedo. Discúlpame más bien porque me encantaría, pero no puedo, por más que quisiera, no puedo”, dijo el artista.

No obstante, ante la insistencia del reportero, Domínguez comentó que le gustaría comentar varios asuntos sobre las infidelidades que habría cometido su expareja con el futbolista, pero que no podía hacerlo.

“Me encantaría responderte muchas cosas, pero no puedo, me muerdo la lengua”, dijo el fundador e intérprete de la Gran Orquesta Internacional.

¿Qué dijo Pamela López sobre Christian Domínguez?





Mediante una conversación con Magaly Medina, Pamela López dejó entrever que Christian Domínguez le habría contado los detalles de la relación que tenían su esposo Christian Cueva con Pamela Franco, expareja del cantante.

“Lo del primero, me contó (Domínguez) que ella le enseñó un video, pero le enseñó que estaban dentro de una piscina y se estaban besando”, dijo Pamela.