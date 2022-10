La modelo y cantante Dalia Durán fue presentada en “El Gran Show” tras las acusaciones en su contra por presuntamente haber descuidad a sus hijos, quienes fueron vistos caminando por la calle sin la supervisión de un adulto. Al respecto, la cubana rompió su silencio junto a Gisela Valcárcel.

Ya en la pista de baile, Dalia Durán agradeció a la producción del programa por la oportunidad y aprovechó la ocasión para enviar un emotivo mensaje a sus hijos, a quienes les dedicó todo su amor.

“No quiero entrar en detalles, pero a mi me ha cambiado todo de un momento a otro. No solo yo, detrás de mí tengo a mi familia que son mis hijos y por ellos soy una fiera, soy una leona. Creo que todas las mamás que amamos a nuestros hijos somos capaces de todo por ellos. Hoy por hoy soy madre y padre para ellos”, señaló Durán.

“Me emociona mucho porque son hijos que he traído con tanto amor al mundo y no es justo, hay muchas cosas que no son justas. Quiero que sepan que mamá los ama y los va a sacar adelante sin necesidad de nadie a mi costado, los amo con todo mi corazón y ser”, añadió Gisela Valcárcel.

SOBRE “EL GRAN SHOW”

El programa “El Gran Show” regresa a la televisión peruana luego de varios años de ausencia. En total serán 10 los concursantes en búsqueda del trofeo de campeón, entre ellos Melissa Paredes, Giuliana Rengifo, Facundo González, Samahara Lobatón, entre otros.

Mientras en la mesa del jurado, Tilsa Lozano, Michelle Alexander, Adolfo Aguilar, Morella Petrozzi serán los encargados de calificar a los participantes que lucharán semana a semana en busca de llegar a la gran final.