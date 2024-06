Luego que el productor musical Sergio George pusiera en tela de juicio los números obtenidos por Daniela Darcourt en sus videos publicados en YouTube, la salsera salió al frente para responder en una reciente entrevista con el programa “El Reventonazo de la Chola”.

La intérprete de “Señor mentira” no se quedó callada y dijo sentirse molesta que el productor suele “minimizar el trabajo de los talentos del país”. En este caso, aseguró que no solo es contra ella, “sino de otros artistas nacionales”.

“Se le ha dado importancia a una persona que en sus entrevistas ha minimizado o intentado minimizar el trabajo de los talentos de un país”, señaló la salsera peruana.

La cantante Daniela Darcourt también habló sobre Yahaira Plasencia y aseguró que no existen ninguna enemistad con su colega. Además, resaltó que en el extranjero todavía no conocen todo el talento que hay en Perú.

Como se recuerda, en una entrevista ofrecida por Sergio George al podcast de Yahaira Plasencia, el productor se mostró dubitativo sobre las vistas de Darcourt en YouTube. “(Sus vistas) quizás fueron compradas”, dijo.

“Intenté primero con ella porque tenía grandes números en YouTube... no se si serán números comprados o no, quizás eran comprados o no, pero tenía grandes números”, declaró en la entrevista Sergio George.