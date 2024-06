Miriam Cruz, famosa cantante dominicana, regresó al Perú tras doce años de ausencia con una nueva gira musical, se trata del “Vive el Merengue Tour”, que realizará en Lima, Iquitos e Ica.

De ese modo, la artista reveló que pretende reencontrarse con su público, el mismo que la sigue desde que inició su carrera como vocalista de la agrupación Las Chicas del Can.

“Lo que te da la permanencia es tratar cada día de hacer algo nuevo. Si me limitara a vivir de mi repertorio, no sería igual. Cada año hago una producción que me permita renovar”, dijo la cantante, que celebra 38 años de trayectoria.

Tras ello complementó: “Pienso que ha sido una carrera exitosa a pesar de los cambios y los momentos difíciles. Eso lo agradezco al público que me ha apoyado, le doy gracias a Dios. Gracias Perú por recibirme, estoy feliz de estar nuevamente con ustedes”.

Miriam Cruz desea grabar con Daniela Darcourt





Por otro lado, la artista reveló que desea grabar un tema musical con Daniela Darcourt, salsera peruana que viene coleccionando éxitos dentro y fuera del país.

“Gracias a mi disquera grabé con Eva Ayllón y me encantaría con Daniela Darcourt. Aún no hemos coincidido, pero ya estoy aquí en Lima y quiero quedarme más días de los que había planeado”, comentó.

Seguidamente, la exvocalista de Las Chicas del Can reveló que “extrañaba el cariño del público peruano” y reafirmó su deseo por cantar con artistas peruanos, adelantando que se quedaría en Perú por más tiempo del previsto.

Conciertos de Miriam Cruz





Miriam Cruz, la Diva del Merengue, vuelve al Perú con sus famosas canciones, entre los que destacan: “La loba”, “Ta´ pillao”, “Fuego”, “Juana, la cubana”, “El negro no puede”, “Es cosa de él” y otros.

Por eso, presentará 4 conciertos en Perú con su “Vive el Merengue Tour”, que se realizará en Lima, Iquitos e Ica, junto al ídolo del merengue Juan Manuel la Línea y Son de Guerra. Las entradas están a la venta en Vaope y Joinnus.

Fechas del concierto: