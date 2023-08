La exchica reality Ducelia Echevarría se sinceró sobre lo que busca de un hombre y dijo que si buen la edad no es algo importante para ella, espera que su futura pareja tenga intereses en común y sea su complemento ideal.

“La edad no es un factor determinante para mí, yo valoro tener una conexión con alguien que comparta mi energía y entusiasmo por la vida. En este momento, estoy enfocada en mis proyectos, mi hija y, sobre todo, en mí misma. No descarto la posibilidad de conocer a alguien más adelante, no me importa su edad, siempre y cuando haya compatibilidad y nos complementemos”, confesó Echevarría.

La exintegrante de “Esto es guerra” también se mostró contenta al regresar a la televisión como invitada del programa “¿Cuál es el verdadero?”, donde competirá con Janet Barboza y Abel Lobatón este sábado 12 de agosto a partir de las 9 p.m.

Por otro lado, Ducelia Echevarría también habló sobre la posibilidad de volver a la televisión tras su renuncia al reality “Esto es guerra”. Según dijo, le gustaría incursionar en la conducción de programas de TV.

“Estoy tranquila y no le cierro las puertas a esa posibilidad, me gustaría ser conductora de “América Hoy”, aunque hay algunas cosas que no comparto con Janet (Barboza), yo he aprendido a tener filtros y cuidar mis palabras para no herir a los demás. Si hay algo que no me gusta de ella, en su momento se lo diré”, aclaró Echevarría.

Piero Arenas y Ducelia Echevarría tuvieron que interpretar una escenas de la icónica telenovela 'Rubí' en la cual la integrante las 'combatientes' se precipitó y le brindó una cachetada EN VIVO a su compañero. Él sorprendido por la acción tildó de inmadura a Ducelia. (Fuente: América TV)