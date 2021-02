Conforme a los criterios de Saber más

Efraín Edmundo Aguilar Pardavé tiene 76 años, es productor de TV y candidato al Congreso. El 25 de enero último, durante una conferencia de prensa, en el teatro Canout, sufrió una descompensación que lo llevó a refugiarse en un antiguo sofá ubicado en la parte trasera del escenario. Se sentía débil, agotado. Hasta ese momento aún desconocía que había iniciado una feroz batalla contra el COVID-19.

“Tanto en mi casa como en el partido (Renovación Popular) tomaba precauciones para no contagiarme; pero este virus es inesperado, no sabes si lo tienes o no, o cuándo vas a caer”, reflexiona el artífice de éxitos televisivos como “Al fondo hay sitio” y “Así es la vida”.

Pese a que su cuerpo aún seguía debilitado, esa misma noche, Aguilar Pardavé viajó con su equipo de campaña a Huancayo. “Apenas llegué a esa ciudad, comencé a trabajar en plena altura. Pero al día siguiente sentí que ya no podía seguir y me fui al hotel a descansar. Me metí a la cama como a las 7 de la noche y dos horas después, me dio el patatús. Se me fueron las fuerzas, no me podía levantar. Según yo, pedía ayuda, pero no me salía la voz. En ese momento temí lo peor”, narra el productor de TV.

Esa misma noche, Efraín debía asistir a una reunión de su partido, pero sus compañeros al ver que no llegaba, ni contestaba el teléfono, fueron a buscarlo a su habitación. “Felizmente los amigos del hotel y la gente del partido llegaron a tiempo, no sé cómo lograron evacuarme, en ese momento había perdido el conocimiento, no recuerdo lo que pasó”, asegura.

Efraín Aguilar hizo hasta la imposible para evitar el cierre del Canout. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

Tras ser diagnosticado con COVID-19, los médicos que atendieron a Efraín Aguilar en Huancayo ordenaron su traslado inmediato en ambulancia a la Villa Panamericana, en Lima. El productor de TV presentaba falta de aire y dolor en el pecho. “Mi hijo Conrad me acompañó en la ambulancia. Él viajó conmigo a Huancayo porque forma parte de mi equipo de publicidad y en el hotel fue quien hizo mis maletas, estuvo siempre a mi lado”, destaca el productor.

En la Villa Panamericana, Aguilar Pardavé permaneció internado durante nueve días. Si bien requirió oxígeno nunca estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos. “Tengo que ser claro, lo mío no ha sido gravísimo, nunca me entubaron, solo recibí oxígeno durante dos días seguidos, además de medicinas, como paracetamol y otras que no recuerdo. Gracias a que recibí atención inmediata, la enfermedad solo llegó a dañarme el 5% de mi pulmón izquierdo”, asegura.

“La atención del personal de salud en la Villa es espectacular, estoy muy agradecido. Los pacientes estamos aislados, en la mañana y en la tarde me visitaba un médico y por la noche una enfermera me ponía inyección. El resto del día estas solo, el silencio deprime, es como una cárcel sin rejas. Pero yo no la pasé tan mal porque tuve la suerte de que me llevaran libros. Me dediqué a leer todo el día”, añade.

Otros casos

Además de Efraín Aguilar, cuatro integrantes más del partido político Renovación Popular presentaron la enfermedad casi al mismo tiempo. Según el productor, Gustavo Pacheco es quien está corriendo con la peor suerte. “Gustavo también se contagió y está gravísimo, por favor ayúdenme a que entre a la Unidad de Cuidados Intensivos”, manifiesta.

El nueve de febrero, el productor nacional abandonó la Villa Panamericana. Actualmente se recupera en su domicilio. “Estoy aislado, guardando cuarentena. Sigo con medicación y terapia de respiración, pero ya volví a lo mío, trabajo desde casa, siento que he vuelto a nacer”, subraya.

Lista de precandidatos de Renovación Popular incluirá a Efraín Aguilar

