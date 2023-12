“El Gran Chef Famosos” continúa en emisión en la recta final del año y los participantes siguen compitiendo por llevarse la Olla de oro. Esta vez, en una nueva noche de eliminación, cuatro participantes dieron lo mejor de sí por su permanencia; sin embargo, el español Santi Lesmes tuvo que decir adiós al programa.

El presentador de “Arriba mi gente” no logró convencer al jurado con la preparación de su Canilla de cordero al vino tinto, por lo que se tuvo que despedir de la competencia. Los salvados de la noche fueron Junior Silva, Ale Fuller y el ‘Loco’ Wagner.

Un hecho irónico es que, antes de la preparación de su segundo plato, Santi Lesmes bromeó con que iba a abandonar la competencia, hecho que terminó volviéndose realidad al final del programa.

“Hace unos meses, cuando me eliminaron de la tercera temporada, salí por esa puerta y cuando llegué a casa dije ‘¿y ahora qué?’. Solo pasaron 24 horas y me di cuenta de que no había pasado nada malo porque me volví a sentar en casa, prendía la tele y seguía disfrutando de El Gran Chef con mi familia”, dijo Lesmes tras ser eliminado.

“Meses después, me llamaron para volver y estoy acá y me voy con la tranquilidad de saber lo que va a pasar mañana: voy a volver a juntarme con mi familia y disfrutar de El Gran Chef, que es el programa que ha conseguido unir a las familias peruanos. Lo único que puedo decir es gracias y larga vida a este maravilloso programa, larga vida a El Gran Chef”, agregó.

De esta manera, Santi Lesmes se convirtió en el quinto eliminado de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, los primeros en abandonar la competencia fueron Miguel Vergara, Susan León, el ‘Flaco’ Granda y Karina Calmet.

