Definitivamente, el 2023 quedará en el recuerdo de Ricardo Rondón por su exitoso retorno a la televisión mediante el reality culinario llamado “El Gran Chef: Famosos”. La primera temporada del programa conducido por José Peláez tuvo como ganador al carismático presentador televisivo que por varios años trabajó en América TV, y pese a ciertas dificultades, luego encontró la oportunidad de destacar en un rubro que no le agradaba tanto. Te contamos la razón detrás de su rechazo a participar en la competencia que finalmente obtuvo, y qué dijo en exclusiva sobre el veto que tenía en Latina.

¿POR QUÉ RICARDO RONDÓN NO QUERÍA PARTICIPAR EN “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”?

Tan carismático como polémico y hasta confrontacional, Ricardo Rondón polariza al país por un carácter que sin embargo lo convierte en una de las figuras televisivas más importantes del medio, y casi a fines del mes de junio sorprendió con la obtención del primer “Gran Chef: Famosos” emitido por Latina.

El camino hacia el éxito alcanzado por el periodista de 58 años, tuvo algunos baches, pero pudo enderezarse de alguna forma tras finalmente aceptar incursionar en la cocina para preparar diversos platillos, y superar retos gastronómicos bajo la supervisión del jurado conformado por Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías.

Sin embargo, y en diálogo exclusivo con Giancarlo Granda para “Tiempo Muerto”, Ricardo Rondón reveló que tras recibir la propuesta de Latina para participar en “El Gran Chef: Famosos”, inicialmente brindó una respuesta negativa ya que “atravesaba un momento difícil, personal, me había quedado sin chamba, estaba complicado, tengo un asunto familiar con mi padre”, y por lo mismo se sentía “acabado, fastidiado, dolido, enfrentado conmigo mismo”.

“Qué voy a hacer en un programa de cocina cuando jamás había entrado a una cocina, más allá de hervir agua, más allá de hacer un huevo frito”, manifestó el ex “En Boca de Todos” acerca de lo que pensaba en aquel momento con la oferta sobre la mesa, insistiendo en que él “venía de ser un pitbull en el televisión, un tipo que se enfrentaba, que buscaba caer espeso antipático”, e ingresar al reality culinario era salir de su zona de confort.

Ricardo Rondón, también le reiteró al ‘Flaco’ Granda a propósito de aceptar participar en “El Gran Chef: Famosos”, que si bien no le teme al ridículo, “no estaba en un momento personal bueno”, pero la producción de Latina terminaría convenciéndolo y logrando que cambie de opinión.

¿RICARDO RONDÓN ESTUVO VETADO DE LATINA ANTES DE CONCURSAR EN “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”?

Ganar la primera temporada de “El Gran Chef: Famosos”, le cambió la vida a un Ricardo Rondón que recordó y se mostró contento por el gran 2023 vivido, y el reconocimiento obtenido hasta por los niños que lo vieron cocinar noche a noche.

Al inicio de la entrevista emitida por YouTube el día de Navidad, y antes de confesar las razones que lo llevaron a decirle que “no” al programa de Latina en un principio, el carismático conductor televisivo de 58 años aseveró que los dueños del canal de San Felipe lo tenían “vetado”, por expresiones que en el pasado provocaron conflicto, y en las cuales llegó a mencionar a los “directivos de esa época”.

“Yo he estado 8, 9 años en América, mucho tiempo, y de repente viene la convocatoria de Maju para ‘Arriba Mi Gente’”, recordó Ricardo Rondón sobre su primer contacto con dicho medio luego de varios años, y tras el retiro del aire de “En Boca de Todos”, puntualizando además en que le dijeron “que no porque tú has tenido problemas aquí y así no puede ser”, sin embargo él procedería a tratar de limar asperezas.

Finalmente, el primer ganador de “El Gran Chef: Famosos” admitió que antes de retirarse de la reunión que sostuvo con miembros de Latina por la posibilidad de trabajar en “Arriba Mi Gente”, pidió “disculpas por el exceso que cometí en algún instante”, y tiempo después recibiría recién la invitación para participar como concursante en el novedoso formato gastronómico.