¡No, no y no! Ethel Pozo suele estar muy dispuesta para las dinámicas de su programa de televisión, pero esta vez se mostró en contra de una secuencia. ¿Qué pasó?

La hija de Gisela Valcárcel se negó a subirse a una balanza para saber su peso. Frente a las cámaras dijo que había comido mucho durante el fin de semana junto a su familia, por lo que rechazó el juego propuesto por la producción.

“Estoy muy agradecida con la etapa que estoy pasando. He disfrutado con mi familia (el fin de semana), he comido y he tomado con mi esposo, mi suegra, con todo el mundo. Y me dicen: pésate. ¡No! ¿Por qué me voy a pesar hoy? Que se pese Brunella y Janet, yo no puedo hacerlo hoy ”, sostuvo con una sonrisa en el rostro.

Ante esto, y muy suelta de ‘huesos’, Brunella Horna contó que, antes de iniciar el programa, todos pasaron por la temida balanza, incluido el carismático Edson Dávila.

“Nos recibieron con la balanza, nos dijeron que teníamos que subir para saber cuánto estábamos pesando. Todos los conductores tenían que subir: Janet, Edson y yo . Por favor, cuéntalo tú para no quemarte”, comentó la modelo durante la secuencia “Dime qué comes y te diré cuántos años tienes”.

Pese a las insistencias, Ethel Pozo se mantuvo en su posición y no reveló cuánto está pesando.

¿Cuánto pesa Brunella Horna?

La esposa de Richard Acuña sí se prestó para el juego. Así, se reveló que está pesando 62.80 kilos y tiene un porcentaje de grasa corporal del 29.9%.

Como se recuerda, Brunella Horna acaba de dar a luz a su primer hijo.

¿Cuánto pesa Janet Barboza?

Por su parte, se conoció que ‘La rulitos’ está pesando 64.15 kilos y tiene un porcentaje de grasa corporal del 31%.