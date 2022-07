El programa “América Hoy”, a través de su conductora Ethel Pozo, reveló que no volverá a tocar ningún tema relacionado al conflicto legal entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes recientemente volvieron al ojo de la tormenta tras la difusión de un polémico audio.

Al inicio de la edición de este lunes 4 de julio, la conductora Ethel Pozo tomó la palabra para emitir un comunicado de parte del programa matutino de América TV. Según explicó, ya no volverán a hablar del tema hasta que las autoridades “determinen que es lo que sucede”.

“A raíz de lo que ha sucedido la semana pasada con la bebé de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes, veníamos hablando en conjunto que ya sentíamos que este tema no era televisivo, que era un tema más delicado a raíz de la denuncia que Rodrigo le hace a Melissa. Creemos desde este programa que el tema debe pasar a otra instancia y eso es lo que ha sucedido”, señaló Pozo.

“El día viernes las autoridades se han pronunciado y han dicho: ‘paren, por favor’. Desde ‘América Hoy’ hemos decidido parar, es un tema delicado que como madres nos afecta, no es broma cuando decimos que nos cuesta muchísimo hablar del tema porque es una bebé que podría ser nuestra. A partir de este momento hasta que las autoridades no den un veredicto, no resuelvan que va a pasar, no vamos a volver a tocar el tema por el bien de la bebé”, agregó.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel reafirmó su deseo en que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba puedan resolver sus problemas por el bien de su hija. Mientras tanto, ya no hablarán del tema en “América Hoy”.

“Esperamos que alguno de ellos levante la bandera de la paz y que el otro la reciba, que ´por favor piensen en la bebé, que le están haciendo un daño muy grave. Este programa no se va a prestar a más habladurías hasta que las autoridades determinen que es lo que sucede en términos legales. Hay que cuidar la salud mental de la bebé”, precisó la cantante.