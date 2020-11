Los actores y músicos hicieron escuchar su voz de protesta y en más de una ocasión manifestaron su incomodidad cuando Manuel Merino tomó la Presidencia de la República tras la vacancia de Martín Vizcarra.

Algunos de ellos también salieron a las calles a protestar contra la decisión tomada por los congresistas.

El actor es bastante activo en sus redes sociales, sobre todo en temas políticos y sociales. Es así que esta vez no podía ser la excepción. En su cuenta de Twitter retuiteó el mensaje de una usuaria con una foto donde se informaba de la renuncia de Manuel Merino. Él colocó un brazo fuerte y la bandera peruana.

El cantante peruano dejó en claro que hoy la juventud ha creado un precedente en el país. “Nunca más volverán a subestimar nuestra voz de protesta ya que UNIDOS pacíficamente siempre vamos a lograr cambios en nuestro querido país”, señaló en su cuenta de Instagram, donde compartió un video donde Merino anunciaba su renuncia a la presidencia.

El actor de “De vuelta al barrio” mostró su crítica al Congreso y a Manuel Merino, a quien le dedicó un mensaje. “No renunció. Nosotros lo botamos”, señaló en su Twitter. Además, hizo un llamado para estar atentos a las decisiones del Parlamento en las siguientes horas.

La conocida actriz peruana también pidió estar vigilantes. “Se va Merino. Esto no termina, toca vigilar a quien entra, el Perú sigue en riesgo”, señaló en su cuenta de Twitter.

El actor publicó en su Instagram que la salida de Manuel Merino es un logro peruano. “Esto lo lograste tú Perú. ¡Mira todo lo que eres capaz de hacer cuando estás UNIDO!”, se lee e su cuenta de Twitter, el cual también copió a Instagram.

La actriz acudió a las marchas en el Centro de Lima y en sus redes sociales sigue dando información de los desaparecidos, así como de las personas desaparecidas. Del mismo modo hizo un pedido para que se le quite la inmunidad parlamentaria a Merino. “Quitarle el fuero parlamentario, la inmunidad y que pague por las muertes”, señaló.

El intérprete de “Una canción de amor” señaló en redes sociales que acudió a las marchas. Hoy, ante la renuncia de Merino, pidió que no se dejen de lado la búsqueda de los desaparecidos.

La actriz se ha mostrado a favor de la renuncia a Merino pero sus redes sociales se han convertido en una ventana para buscar a los desaparecidos. “No pararemos hasta que aparezcan todos”, señaló en su cuenta de Twitter.

El músico publicó en su cuenta de Facebook una imagen de Manuel Merino, donde pidió a sus seguidores no olvidarse de lo que pasó en la última semana en el país. “Un “Presidente” que dejó en visto a todo un país. Un Premier que no sabe cuántos ministros le quedan (ya no queda nadie) y no sabe que va a pasar. Un congreso ahogado en la corrupción y cómplice que ahora se quiere lavar la cara. Acuérdense bien de los partidos y sus cabezas”, afirmó.

