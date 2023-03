Este viernes 31 de marzo, Fabio Agostini reapareció en televisión para contar detalles de su vida y revelar que, recientemente, tuvo una conversación con Paolo Hurtado tras salir en defensa de su amiga Jossmery Toledo. Según dijo, el futbolista le escribió a través de sus redes sociales para pedir explicaciones por sus comentarios.

Para entender lo sucedido debemos recordar que el pasado 24 de marzo de 2023, el popular ‘Galáctico’ salió en defensa de su amiga Jossmery Toledo tras las imágenes junto al ‘Caballito’ Hurtado. Según dijo, ella “está soltera y puede hacer lo que quiera con su vida”.

Por si fuera poco, también señaló como el culpable de la infidelidad al futbolista peruano. “El culpable aquí es él, no sé por qué tanto con ella. Aquí el problema es de él porque está casado, ella está soltera”, aseguró Fabio. Al parecer, estas declaraciones no fueron del agrado de Paolo Hurtado, quien se contactó con el modelo español a través de sus redes sociales.

¿De qué conversaron?

En su reciente aparición en el programa “América Hoy”, Fabio Agostini aseguró que Paolo Hurtado se sintió molesto tras leer sus declaraciones y contó que conversaron a través de las redes sociales, donde el futbolista le reclamó por defender a Jossmery Toledo.

“Me habló por Instagram... Se sintió incómodo porque un medio habló cosas que realmente yo no dije. Y me dijo que por qué tengo que estar defendiendo a Jossmery. (Le dije que) a Jossmery la defiendo porque es mi amiga nada más, pero yo con el chico no tengo ningún problema, hablamos las cosas como hombres y las solucionamos”, comentó este viernes.

“Yo le dije que es una amiga mía y yo hablo de ella porque me da la gana. Yo de él no voy a hablar mal, no lo conozco, son sus cosas y no me interesan”, añadió el exintegrante de “Esto es guerra”.

Finalmente, Fabio Agostini se mostró incómodo por las constantes preguntas que le hacían sobre Paolo Hurtado y pidió que no lo interroguen más sobre el futbolista. “No lo sé (si es celoso) son sus cosas, tampoco me interesan, mejor llámenlo a él y que se siente aquí y le hacen las preguntas a él”, precisó.

