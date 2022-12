Facundo González se encuentra más emocionado que nunca tras lograr su pase a la semifinal de “El Gran Show”, y este sábado llega a la pista de baile acompañado de Karen Dejo, con quien presentará una coreografía al ritmo de cumbia.

“Estoy muy agradecido de que venga a apoyarme, yo no tengo el talento que tiene ella, pero vamos a hacer lo posible para ganar la copa. Desde ya, de los hombres de “Esto es guerra”, soy el único que ha llegado a una semifinal. Y llegar a la final del programa sería todo para mí”, señaló el argentino.

El chico reality aprovechó la oportunidad para aclarar que su presencia en la recta final de la competencia es únicamente gracias a su talento, y no por sus coqueteos con Gisela Valcárcel.

“Lo que diga la gente, la verdad, me tiene sin cuidado, hace tiempo que estoy sacándome la mugre y he demostrado que también puedo bailar, he evolucionado mucho en la pista. Lo que diga la gente no importa, yo demuestro con mi desempeño”; añadió.

En otro momento, Facundo González confesó que le gustaría ver a Gino Pesaressi compitiendo en la gran final en lugar de Milena Zárate. Recordemos que ambos quedaron sentenciados en la novena gala.

“Va a estar complicado, está para cualquiera, pero quisiera que se quede Gino, él es mi amigo, y que se vaya Milena, habla mucho”, precisó.