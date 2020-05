La actriz Flavia Laos dio algunos detalles sobre su papel en la novela “Te volveré a encontrar” en una reciente entrevista a “En boca de todos”. En esta habló de cómo reacciona su pareja Patricio Parodi por las escenas de besos que protagoniza.

Como se recuerda, el tema se puso en discusión luego de que el futbolista Paolo Guerrero dijera que no estaría con su pareja Alondra García Miró si ella participara en una escena de besos.

Flavia Laos admite que Patricio Parodi no ve "Te volveré a encontrar"

Al ser consultada, la también influencer detalló que el integrante de “Esto es guerra” no mira la novela. “Sinceramente, ‘Pato’ no se sienta conmigo a ver la novela. No me lo ha dicho, pero creo que no le encanta ver ese tipo de escena”, relató.

Además, los panelistas del programa le preguntaron por cómo reaccionaría ella si Parodi tendría que hacer estas escenas. “No sé si lo miraría, pero si lo hace normal. No sé si lo miraría porque de repente podría ser incómodo”, señaló.

Cabe resaltar que Maju Mantilla, quien protagoniza candentes escenas en dicha novela, también afirmó que su esposo no miraba la novela.

