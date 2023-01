La actriz cómica Gabriela Serpa está pasando por su mejor momento a nivel profesional junto a sus bellas hermanas, por ello, no dudan en apoyar a los más necesitados. Ahora, la figura pública decidió confesar detalles inéditos de su vida en una entrevista que tuvo con Katty Villalobos, pero nadie se imaginó lo que contaría en el canal de YouTube.

Como se sabe, la influencer peruana se ha ganado el cariño y la atención del público al ser parte del elenco del reconocido programa JB en ATV, donde ha demostrado que, aparte de su belleza, tiene un gran talento para el humor. Sin embargo, la cómica ha trabajo en otros espacios televisivos también y durante la entrevista reveló cuál fue el peor lugar donde estuvo laborando.

“¿Cuál fue su peor trabajo?”, fue la pregunta. Por su parte. Gabriela Serpa dejó bastante sorprendidos a todos al responder que fue en el show de Aldo Miyashiro. “Bueno, cuando estuve en el programa de Aldo Miyashiro en el cinco. No fue el peor programa, pero no fue el programa el peor, sino que nos mandaron a oficina”, dijo en un inicio explicando su respuesta.

“Nuestro horario era de lunes a viernes de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde y de ahí teníamos que volar al trabajo que era en la noche. Lo que no me gustaba era el horario de oficina. Yo soy de las personas que tiene que estar más activa, de aquí para allá. Estar en la oficina... para mí era como estar atrapada”, agregó la hermana de Claudia Serpa, quien se mostraba bastante calmada.

LA COMEDIANTE NIEGA LA POSIBILIDAD DE INCURSIONAR EN ONLY FANS

“No, yo quiero conseguir un esposo. Si no, no consigo a nadie, es que es verdad en este país machista, si yo hago OnlyFans me quedo soltera toda la vida”, afirmó. Por su parte, la conductora Magaly Medina la aconsejó. “Pero podrías hacer como Xoana, ella se consiguió un esposo y luego hizo Only”, expresó dejando bastante sorprendida a la conductora.