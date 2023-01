Así nacieron temas como “Escucha y Soporta”, “Señora K” y, recientemente, “En Contra”; un sencillo que denuncia la violencia que enfrenta el Perú con las recientes protestas. “Necesitaba decir lo que pensaba. Era complicado pronunciarme, pero las cosas se estaban saliendo de control en el país y debía decir algo”, dijo en entrevista con El Comercio; donde además habló acerca del impacto negativo de las redes sociales, sus conflictos personales y su próximo álbum.

— ¿Cuáles fueron tus referencias musicales al iniciar en el rap?

Siempre pensé en ser el mejor, nada más. Quería que la gente me escuche y que corearan mis canciones, pero mis composiciones nunca tuvieron esa intención. Mis canciones son desahogos, y quizá por eso la gente lo vive y siente como suya, esas son consecuencias. Aún no considero que haya logrado bastante, pero estoy en busca de más, quiero ser alguien que deje huella, que cuando no esté en este mundo digan que he luchado hasta el final.

— ¿En algún momento estudiaste producción musical para aprender sobre composición?

No. En algún momento estuve en un taller de canto un par de meses, pero yo aprendí solo escuchando. La primera vez que descargué una base de rap fue porque lo aprendí de un amigo cristiano luego de grabar una canción para su iglesia.

— La letras de tus canciones han calado en varios peruanos, sobre todo las relacionadas a los problemas sociales y políticos qué vivimos. ¿Cómo inició esa experiencia?

Tuve como primera influencia a Pedro Mo, quien hace canciones sociales y escribía de muchas realidades. Yo también quería expresar eso, relatar mi verdad: lo que pasa en mi casa, lo que veo en mi barrio, en mi ciudad y mi país. El año pasado saqué una canción llamada “Señora K” y recibí todo tipo de comentarios por mis redes sociales, incluido amenazas. Cuando mi mamá lo escuchó por primera vez vino llorando y me pidió que no lo lanzara porque me podían hacer daño, ya que hablaba de personas poderosas; pero si yo me callaba es como si les tuviera miedo y para mí hacer rap es no tener miedo, es mi forma de expresar lo que pienso. Solamente trato de ser un periodista relatando una verdad, exponiéndolo ante personas que no saben lo que está pasando en este país.

Crecido en Villa El Salvador, Terco92 se dio a conocer al público gracias a su participación en el programa "Perú Tiene Talento" en 2022, donde llegó hasta la final. / Rapertorio Films

— Justamente debido a que abarcas temas controvertidos, ¿investigas antes de escribir estas canciones?

Sí. A veces, muchas personas no saben lo que ocurre en el país, entonces yo voy reportando las problemáticas en el Perú, esa es mi labor. Siempre trato también de informarme para saber quién es el que está haciendo daño. Yo leo, averiguo y escucho ambas partes de una historia, porque tampoco se trata de decir lo que pienso a la ligera, porque si no pecaría de ignorante, la idea es aprender.

— Dijiste anteriormente que eras una persona sensible, ¿Cómo te afecta emocionalmente la problemática del país?

Cuando veo que sucede cosas malas me afecta mucho y claro, uno se llena de impotencia, muchas veces he llorado por la frustración. Hace poco un amigo falleció por involucrarse en peleas de la barra de ‘U’ (Universitario de Deportes). Yo sé que fue su culpa, y me enojé porque pese a ser amigos, sé que no debía haber actuado como delincuente, haciéndole daño a otras persona solo porque tienen otra camiseta. Sé que ellos tienen otro pensamiento, y quizá no cambie nada, pero cuando lo digo en mis canciones al menos quedará como registro, y eso no lo podrá borrar nadie. La frustración está, pero trato de no quedarme con eso y sacarlo, porque duele mucho.

— Ahora que personas de diversas zonas del Perú se han levantado en protesta, debes tener a tus seguidores exigiéndote una pronunciación.

Es cierto, recibo comentarios y mensajes todos los días de personas que me dicen que me exprese sobre esto. No es que no quiera, es solo que es una situación complicada. Si te soy franco, a veces trato de cerrar mis ojos y pensar que esto no está pasando.

— Sé que has evitar hablar del tema en tus redes sociales, ¿pero personalmente tienes una opinión al respecto?

Da pena ver a gente falleciendo y cómo el Gobierno está yendo en contra del pueblo, pero también da pena cómo las personas que están protestando usan la violencia y el vandalismo para hacerlo. Yo nunca estaré de acuerdo con la violencia, ni siquiera debería ser el último recurso. Si quieres protestar y expresarte, hazlo, pero no perjudiques a otras personas porque no están de acuerdo con la situación. No es justo que por protestar para supuestamente “cambiar la situación” usen la violencia. Eso también aplica a la fuerzas del orden. Esta es una lucha desigualdad, lo que hacen es un abuso total, es muy excesivo.

— Según los comentarios que has recibido, ¿Cuánto alcance e influencia crees que has logrado entre los que te escuchan?

Bueno, yo no me entero de lo que dicen porque hace mucho tiempo dejé de ver los comentarios que me envían porque me afectan mucho. A veces hay un comentario negativo entre cien, pero me duele o me da cólera; soy una persona común y corriente y gracias a Dios tengo otra persona que se encarga de responder y él me cuenta que hay personas que me piden que hable de “x” o “y” tema. Aunque a mí me pueden pedir muchas cosas, pero yo no lo voy a hacer solo por eso, yo no me rijo a lo que digan las personas, ni siquiera mis seguidores. Aún así estoy agradecido con mis oyentes, porque si no fuera por ellos, no estaría aquí.

— ¿Te ha afectado la exposición mediática que te brindó la televisión tras el programa “Perú Tiene Talento?

Bueno, durante muchos años siempre he recibido propuestas que han impulsado mi carrera, y mi incursión por la televisión fue lo más grande hasta el momento. Aunque mi carrera no empezó ahí, de hecho dudaba ir al programa ya que no estaba dedicado exclusivamente a la música y dudaba si podía expresarme. Al final la experiencia fue muy bonita, aunque mi intención no era participar, sino que quería comunicarme con mi hija y pedirle perdón por mis errores. Ojalá que algún día ella vea ese programa y vea que estoy arrepentido.

— El mensaje de perdón hacia tu hija fue lo hizo que el público se acercara emocionalmente a ti, porque en tus letras y forma de cantar se podía sentir ese arrepentimiento. ¿Has logrado perdonarte por los errores cometidos en el pasado?

No sé si me perdono, yo creo que estoy obsesionado con la felicidad. Quiero hacer lo correcto y ser una buena persona, y por eso hace tres años ya me sentía tranquilo, pero luego tomé muy malas decisiones. Musicalmente el 2022 fue muy bien, pero personalmente me fue muy mal. Me perdonaré quizá el día que esté con mi familia, sentado en la mesa con mis hijos y pueda decir que lo logré.

— Hay muchos jóvenes que te tienen como un ejemplo y referencia para su carrera musical, ¿Qué situaciones negativas que atravesaste podrías compartir que les sirva como un consejo para que no se arrepientan en un futuro?

Bueno, yo no me considero un gran ejemplo, pero sí, hay muchas personas que me ven como un referente y es una mochila que tengo que cargar con responsabilidad. Yo sé que me he equivocado como Terco92 y con esa experiencia podría decirles que tengan mucha disciplina y sobre todo, sepan ordenar sus tiempos. Yo perdí a mi hija por dedicarme mucho a la música, y por triunfar en el rap no importó lo que tenga que sacrificar, pero al final lo más importante que perdí fue el tiempo con ella. Sé que no debí hacer eso, pero por eso, ahora tengo un grupo de trabajo grande y jóvenes a mi alrededor les aconsejo que sí, se dediquen a la música, pero que no descuiden a su familia.

— En noviembre del año pasado lanzaste tu último disco, “Real”, en él musicalizas el sufrimiento y dolor que nos cuentas.

Sí, después de el paso por televisión quise lanzar un disco. Fue un trabajo de tres meses, en el que quise que haya 25 canciones; mi productor me quería matar, pero yo le pedí que confíe en mí. Al final, se lanzaron veintiún canciones y pude expresar todo lo que quise. Hablé de muchas temáticas: amor, protestas y familia. Y aunque no se dice en el disco, es un homenaje a mi padre porque casi todas las canciones tienen guitarras grabadas en acústico, porque cuando yo era niño lo escuchaba tocar su guitarra, interpretando boleros de Iván Cruz o Segundo Rosero.

— ¿Y piensas diversificar tus temáticas en el nuevo álbum que estás preparando?

Creo que este será un disco con menos canciones, como unas quince. Quiero recuperar el estilo que tenía de antaño, siendo más oscuro y underground, más rap. Este año lanzaré canciones de ese álbum, pero también lanzaré videoclips del anterior. Espero que este disco pueda ayudarme a vivir a otro lado, como Colombia o México donde pueda probar más oportunidades.