Jaime Bayly hizo una revelación que dejo muy sorprendidos al revelar que Shakira lo llamó por teléfono e invitó a tener una cita; sin embargo, él la rechazó porque en ese entonces estaba casado. Esta anécdota fue recordada por el escritor en su columna, dando detalles de esta invitación en Miami cuando ambos eran jóvenes.

A través de su columna “El francotirador”, el literario recordó su entrevista con la cantante colombiana, 20 años atrás. Dijo que entre ambos existió una fuerte química y, de acuerdo a lo señalado, los padres de la cantante habrían presenciado tal conexión.

“La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible (...) Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche”, dijo Bayly.

“Sus padres no parecían sorprendidos de que nos mirásemos con aquella impaciencia o ese ardor por saber qué era aquello que tan profundamente nos unía”, añadió en su relato.

¿Qué película le propuso ver Shakira a Jaime Bayly?

Agregó que la propia Shakira lo llamó un día para ir al cine a ver “Titanic”. El escritor le respondió con no, porque en ese tiempo se encontraba casado con “Casandra”. En su texto, este nombre habría sido realmente la de Sandra Masías.

“Cuando, acabada la entrevista, se retiraba del estudio, (...) me sugirió con la mirada que la llamase”, recordó. “Pero no la llamé porque estaba casado con Casandra y era desdichado”, añadió Jaime.

“Y fue ella, Shakira, valiente como siempre, quien me llamó un día y me dijo tímidamente (...) que me invitaba al cine a ver Titanic, en aquellos tiempos en que todavía íbamos al cine. (...) Le dije a la bella cantante inmortal que no podía ir al cine con ella. Nunca más volvió a llamarme”, finalizó.