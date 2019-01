10YearChallenge: Thalía se suma al popular reto que invade las redes sociales

Un nuevo reto se viene apoderando de redes sociales. Se trata del #10 YearChallenge, el cual consiste en publicar una fotografía de hace diez años junto a una actual para comparar qué tanto se ha cambiado físicamente. Una de las celebridades que ya se sumaron a este nuevo juego en línea es Thalía, a través de su cuenta de Instagram.

"Siempre ser uno mismo! Este vídeo me encantó... yo siempre “reportando” mi día a día mucho antes del #socialmedia. Be yourself! Love this video! (Always “reporting" about my daily life way before the social media days!!)#10yearchallenge #2009vs2019 #fun #selflove #happy #cute #redessociales", se lee en el post compartido en Instagram por Thalía.

En el mencionado post de Instagram, Thalía se muestra frente a un espejo y con el celular en mano graba cómo un peinador le arregla el cabello.

El #10 YearChallenge consiste en publicar imágenes enfrentadas con una década de diferencia tanto en Twitter, Instagram y Facebook.

Además de Thalía, ya son miles los famosos que se han sumado al divertido reto.