La conductora Janet Barboza sorprendió luego que revelara que invirtió todo lo que ganó durante este año en el programa “América Hoy” para comprarse un nuevo departamento.

La revelación de la ‘rulitos’ vino después de que conociera que un hotel en Qatar cuesta 4 mil soles por noche.

“Señora, no se haga la misia tampoco, ah”, comentó Edson Dávila al ver que Barboza se sorprendió. “Escúchame, qué voy a pagar 4 mil soles, es la cuota de mi departamento, tres cuotas adelantadas”, contó la compañera de Ethel Pozo.

La hija de Gisela Valcárcel intervino para comentar que Janet Barboza tiene una casa: “Usted vive en casa propia... dice ‘la cuota de mi departamento’ y vive en casa propia”.

Tras el comentario de su compañera, Janet Barboza contó que, pese a que ya tiene una casa, decidió comprar un departamento: “Ustedes lo que no saben es que lo que he trabajado en ‘América Hoy’ este año, lo he invertido en la compra de un departamento. Cada cuota que pago me cuesta 1700 soles como a usted seguramente que me está viendo”, explicó Janet Barboza.

