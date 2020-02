Tras convertirse en la nueva conductora del reality juvenil “Esto es guerra”, Jazmín Pinedo aparece en las imágenes promocionales del programa “Noche de Patas” de Latina. El hecho llamó la atención mi varios de sus seguidores en las redes sociales.

Cabe indicar que el programa fue grabado cuando Pinedo formaba parte de “ Mujeres al mando” y aún tenía contrato vigente con Latina.

“Esta será la última vez que veremos a Jazmín en Latina”, “Jazmín aparece”, “buena mi Chinita”, “gran programa”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la cuenta de Instagram del programa.

Como se recuerda, el ingreso de Jazmín Pinedo a “Esto es guerra” tomó por sorpresa a Cathy Sáenz y Karen Schawrz, quienes manifestaron que no sabían nada sobre el tema.

Sin embargo, Cathy Sáenz le envió un mensaje para felicitarla por su nuevo trabajo y dio a entender que los contratos en televisión se deben de cumplir.

“Para ti, Jazmín, solo desearte el mayor de los éxitos...Decir que de repente yo no me las olía es imposible, soy productora de televisión desde hace más de 21 años, pero también sé que existen cláusulas que no se deben romper”, comentó.