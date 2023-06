Jessica Newton viajó a Colombia para disfrutar de unos días de tranquilidad; sin embargo, no fue ajena a las recientes declaraciones de Magaly Medina, quien cuestionó la elección de Luciana Fuster como la nueva Miss Grand Perú 2023.

Al respecto, la directora de la organización Miss Perú conversó con el diario Trome y aseguró que le tiene sin cuidado las declaraciones de la popular ‘Urraca’ para generar rating en su programa. Además, pidió que dejen de vincularlas.

“La verdad que a esa señora ni la veo ni la escucho. Ahorita estoy tomando sol en Cartagena (Colombia), feliz y no me interesa hablar de esa señora. Lo que diga, lo que haga, lo que piense, no me interesa”, aseguró Jessica Newton.

“Ya no sé cómo pedirle a la prensa que deje de relacionarme con la señora. Es el ex más tóxico que puede tener alguien. Entiendo que hablar de mí o de mi trabajo le va a generar rating, pero yo no me refiero a ella, ni quiero referirme más. Estoy cansada, no me importa y no le doy ninguna relevancia”, agregó.

¿Qué dijo Magaly Medina?

La presentadora de espectáculos Magaly Medina no tuvo reparos en cuestionar recientemente las declaraciones de Luciana Fuster luego de su coronación como Miss Grand Perú 2023. Como se recuerda, la joven modelo señaló que ahora no solo se representa a ella, sino también a todo el Perú.

“Se llama Perú, dice. ¿Qué eres? ¿Te vas a las olimpiadas?... Ay, no, yo me sentiría avergonzada, porque tú no nos representas para nada. No, gracias, tampoco te la creas”, declaró Medina en su programa de ATV.

