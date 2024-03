El cantante de salsa peruana Josimar Fidel anunció con emoción el segundo embarazo de su novia, la joven de 24 años Maria Fe Saldaña, con quien reside en los Estados Unidos.

De ese modo, en sus redes sociales, el artista publicó una foto de la mujer en donde se aprecia el incremento de su vientre, en la imagen, el salsero colocó la frase: “Y cada día más grande”, en señal de felicidad.

Con aquel nuevo bebé en camino, el cantante sería padre de su quinto hijo, como se recuerda Fidel tuvo una hija con Saldaña y otros tres con diferentes parejas.

Esta noticia confirmaría los rumores de un embarazo que fueron negados por el cantante en octubre del año pasado, en donde indicó que tenía diferentes prioridades por realizar.

“No. Aún no, todavía no. Si Dios quiere y nos da la bendición, bienvenido sea, pero por el momento no. Tenemos prioridades muy grandes que realizar. Estamos en un país que no es de nosotros y tenemos muchos proyectos que realizar”, comentó.