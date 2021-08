La modelo Jossmery Toledo sorprendió el pasado martes al anunciar que se haría un aumento de busto.

Es así que mediante sus redes sociales contó el procedimiento de la cirugía. Sin embargo, este miércoles el programa “Amor y Fuego” compartió imágenes del cambio de la expolicía.

Gigi Mitre comentó que el resultado final de este tipo de operaciones se ve en 6 meses, pues las prótesis tienden a desinflarse después. “El tamaño me parece, inclusive estando hinchado, no me parece vulgar ni tosco”, comentó la conductora.

Cabe señalar que la influencer compartió su proceso en las historias de Instagram y señaló estar bien tras la intervención.

“Estoy súper bien, más me dolió que me vuelvan a poner el piercing que la operación. Estoy súper contenta porque no me duele tanto, quizá son los antibióticos. No me puse tanto, me puse 280 gramos, para las chicas que saben”, comentó en su momento.

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo revela que se sometió a una cirugía de aumento en los pechos

La influencer señaló que no ha exagerado con el tamaño y busca que su busto se vea natural. (Fuente: Instagram @jossmerytol)