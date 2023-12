Karina Calmet regresó a la televisión de la mano del programa de cocina “El Gran Chef Famosos”, pero antes fue muy reconocida por su largo trabajo en “Al fondo hay sitio”, donde dio vida a ‘Isabela Maldini, hija de ‘Francesca Maldini’ (Yvonne Frayssinet). Ahora, la actriz habló sobre la posibilidad de volver a la serie en una futura temporada.

En una reciente entrevista al diario Trome, Calmet habló sobre los recientes episodios de la serie, donde ‘Alessia’ se ha apoderado de la clásica expresión: “¡Oh, my!”. Según dijo, muchas personas la han etiquetado en videos recordándola.

“Me pareció entrañable porque el personaje (Alessia) lo hizo muy bien, hasta sacó el tono de voz y me dio ternura que ‘Francesca’ (Yvonne Frayssinet) rememoró (a Isabela), me gustó como lo hicieron”, contó Calmet al citado medio.

“Lo que pasa es que Al fondo hay sitio lo pasan en la noche, pero también lo recuerdan en las tardes y además está en YouTube. Claro que hay gente que no lo ha visto hace años, pero lo está haciendo ahora. Entonces, siempre están las frases como ¡Oh, my!, ‘Requechecheche’”, agregó.

Sobre la posibilidad de volver a la serie, recordó que su personaje fue asesinado de un disparo por ‘Claudia Llanos’, así que todo está en manos de los guionistas para ver cómo podría regresar.

“(¿Volverías?) no lo sé. A Isabela le metieron un balazo, además cuando regresa un personaje, regresan a la familia, al entorno y eso ya depende de los guionistas”, aseguró la actriz Karina Calmet, quien ahora será parte de la temporada de revancha de “El Gran Chef Famosos”.

