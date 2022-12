Luego que el empresario Rafael Fernández fuera captado por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” abrazando a una misteriosa mujer mientras camina por la playa, Karla Tarazona decidió marcar distancia de su expareja.

La presentadora de “D’ Mañana” fue consultada sobre las imágenes del ‘Rey de los huevos’ muy cariñosa con quien sería su nueva pareja, y sorprendió al señalar que le desea todo lo mejor.

“Yo les deseo a todo el mundo a que sean muy felices, que les vaya muy bien porque todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas. ¿Por qué no? El tema del luto depende de cada uno, si decide rehacer su vida, mostro, yo también en algún momento lo voy a hacer”, señaló Tarazona en una entrevista con El Popular.

En otro momento, la conductora dijo estar feliz de divorciarse del empresario y que ambos están en todo su derecho de rehacer su vida tras el fin de su relación.

“Me siento muy feliz. Yo tenía que esperar hasta el 18 de diciembre para los trámites del divorcio y no sabes las ansias que tengo de que llegue el 19 de diciembre y que ingresen esos papeles porque al fin y al cabo a él y a mí no nos une nada, no tenemos hijos, y cuando no hay amor en una relación, mejor cada uno sigue su camino”, añadió.

Ampay de Rafael Fernández

Casi tres meses después de anunciar su separación de Karla Tarazona, el popular ‘Rey de los huevos’ se dejó ver caminando por la playa abrazando a una joven, de quien aún se desconoce su identidad.

Al ver las imágenes del empresario, Magaly Medina consideró que todo indicaría que ya reinició su vida amorosa, aunque continúe negándolo. “Estas son fotos bastante evidentes, no sabemos de quién se trata”, dijo la ‘Urraca’.